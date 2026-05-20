समस्तीपुर पुलिस ने किया फर्जी एनकाउंटर? प्रिंस की मां का आरोप- शोहरत के लिए मारी गई गोली

दूसरी तरफ, समस्तीपुर पुलिस प्रिंस कुमार को इलाके का एक बेहद शातिर और सक्रिय अपराधी बता रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, प्रिंस कुमार का अपराध की दुनिया से पुराना नाता है। साल 2022 में दलसिंहसराय पुलिस ने उसे पहली बार बाइक चोरी के आरोप में जेल भेजा था, जिसके बाद वह लगातार बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगा। हाल ही में सरायरंजन क्षेत्र में एक ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) से दो लाख रुपये की भीषण लूटकांड में भी प्रिंस के गिरोह की मुख्य भूमिका सामने आई थी। इसके अलावा, डैनी चौक के पास फाइनेंस कर्मी गोविंद राय को कट्टा दिखाकर धमकाने और उजियारपुर थाना क्षेत्र में स्ट्रीम बाइक, टैब और मोबाइल लूट मामले में भी वह नामजद आरोपी है।