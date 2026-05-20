’बिहार में तीसरे दिन भी एनकाउंटर, समस्तीपुर में पुलिस की गोली से घायल हुआ कुख्यात

पटना पुलिस ने मंगलवार सुबह कैश वैन से 27 लाख रुपये की लूट मामले के मुख्य आरोपी नीतीश कुमार को पुलिस एनकाउंटर में घायल कर दिया। पटना एसएसपी के मुताबिक, लूटकांड के बाद सिटी एसपी (ईस्ट) के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सूरज पांडेय, आदित्य और रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी नीतीश कुमार की घेराबंदी की। इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से नीतीश कुमार घायल हो गया। सोमवार सुबह भी पटना पुलिस ने शिक्षक को गोली मारने वाले आरोपी पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हो गया है। घायल अपराधी की पहचान संदीप उर्फ बादल के रूप में हुई है। पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया।