फोन पर बात करने से नाराज थे ससुराल वाले; पहले गला घोंटा, फिर बेडशीट से बांधकर नदी में बहा दी बहु की लाश

मृतिका रागिनी कुमारी (फाइल फोटो)
Bihar News: बिहार के समस्तीपुर जिले में मोहिउद्दीन नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आने वाले नारायणपुर गांव में एक शादीशुदा महिला की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वह अपने मायके वालों से फोन पर बात करती थी। हत्यारों ने न सिर्फ उसकी जान ले ली, बल्कि सबूत मिटाने की कोशिश में उसके शव को एक चादर और रस्सियों से कसकर बांधा, फिर एक बोरे में ठूंसा और उसे बाया नदी में फेंक दिया। महिला का शव गुरुवार को नदी में तैरता हुआ मिला, वो मंगलवार से लापता थी।
गुरुवार की सुबह गांव के लोगों को बाया नदी में एक तैरता हुआ बोरा दिखाई दिया, जिससे बदबू आ रही थी। पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरे को बाहर निकाला और खोला, तो उन्हें उसके अंदर 23 वर्षीय रागिनी कुमारी का शव मिला। रागिनी के पैरों और गर्दन को एक चादर से कसकर बांधा गया था। मृतका की नाक से खून बह रहा था।
पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे रागिनी के पिता बिलट साहनी ने बताया कि रागिनी की शादी तीन साल पहले छोटू साहनी से हुई थी। छोटू अभी बेंगलुरु में मजदूर के तौर पर काम करता है। घर पर रागिनी अपने ससुराल वालों और अपनी जेठानी (पति के भाई की पत्नी) के साथ रहती थी। उसके पिता का आरोप है कि रागिनी अक्सर अपनी बड़ी बहन और जीजा से फोन पर बात करती थी, जिससे उसके ससुराल वाले बहुत नाराज रहते थे। यह मुद्दा अक्सर घर के अंदर तीखी बहस का विषय बन जाता था।
मृतका के पिता ने खुलासा किया कि उसके ससुराल वालों ने मंगलवार (21 अप्रैल) को उन्हें फोन पर बताया था कि रागिनी घर से भाग गई है। जब वह उनके घर पहुंचे तो गांव के कई प्रभावशाली लोग उन पर इस मामले को दबाने के लिए दबाव डालने लगे। इन लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि बेटी तो अब चली गई, अब उसके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और कोई समझौता कर लेना चाहिए। हालांकि, रागिनी के पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के अपने इरादे पर अडिग हैं।
मामले की जानकारी की पुष्टि करते हुए पटोरी के DSP बीके मेधावी ने बताया कि शव की हालत देखकर पहली नजर में मामला संदिग्ध लग रहा है। उन्होंने बताया कि शव एक बोरे में ठूंसा हुआ मिला, जिसके पैर और गर्दन एक चादर से बंधे हुए थे। ससुराल के लोग शक के दायरे में हैं। हमने मृत महिला के ससुर को हिरासत में ले लिया है और उनसे इस समय पूछताछ की जा रही है। उनके पिता द्वारा दिए गए बयान के आधार पर एक FIR दर्ज कर ली गई है।
बड़ी खबरेंView All
समस्तीपुर
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग