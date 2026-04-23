फोन पर बात करने से नाराज थे ससुराल वाले; पहले गला घोंटा, फिर बेडशीट से बांधकर नदी में बहा दी बहु की लाश

मृतका के पिता ने खुलासा किया कि उसके ससुराल वालों ने मंगलवार (21 अप्रैल) को उन्हें फोन पर बताया था कि रागिनी घर से भाग गई है। जब वह उनके घर पहुंचे तो गांव के कई प्रभावशाली लोग उन पर इस मामले को दबाने के लिए दबाव डालने लगे। इन लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि बेटी तो अब चली गई, अब उसके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और कोई समझौता कर लेना चाहिए। हालांकि, रागिनी के पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के अपने इरादे पर अडिग हैं।