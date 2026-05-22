पति 5 साल से गायब, खेत में प्रेमी से मिलने पहुंची महिला, ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े को वरमाला पहनाई

महिला दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के रामपुर जलालपुर गांव की रहने वाली है। 30 वर्षीय राधनी की शादी करीब 7 साल पहले राधोपुर गांव के मनीष कुमार से हुई थी। दोनों का एक 5 साल का बेटा भी है। शादी के कुछ साल बाद मनीष रोजी-रोटी के लिए हरियाणा चला गया, जिसके बाद पिछले करीब 5 वर्षों से उसका कोई अता-पता नहीं है और वह घर भी वापस नहीं लौटा है।