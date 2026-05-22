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समस्तीपुर

पति 5 साल से गायब, खेत में प्रेमी से मिलने पहुंची महिला, ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े को वरमाला पहनाई

समस्तीपुर के राधोपुर गांव में ग्रामीणों ने खेत में एक महिला और उसके प्रेमी को पकड़कर दोनों की सहमति से शादी करा दी। महिला का पति 5 साल से लापता है और वह मायके में रह रही थी। इस दौरान उसका प्रेम संबंध युवक से हो गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने पंचायत कर विवाह करा दिया।

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समस्तीपुर

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Rajesh Kumar Ojha

May 22, 2026

samastipur woman caught meeting lover

प्रेमी के साथ महिला

बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के राधोपुर गांव में ग्रामीणों ने एक महिला और युवक को खेत में रंगे हाथों पकड़कर उनकी शादी करा दी। यह मामला उस समय सामने आया जब महिला अपने प्रेमी से मिलने मक्के के खेत में पहुंची थी, जहां पहले से ही नजर रख रहे ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों को गांव लाया गया।

गांव में ग्रामीणों और बुजुर्गों की मौजूदगी में आपसी सहमति से दोनों की वरमाला कराई गई और पारंपरिक रीति-रिवाज से उनकी शादी करा दी गई। इस अनोखी शादी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

7 साल की शादी, 5 साल से पति लापता

महिला दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के रामपुर जलालपुर गांव की रहने वाली है। 30 वर्षीय राधनी की शादी करीब 7 साल पहले राधोपुर गांव के मनीष कुमार से हुई थी। दोनों का एक 5 साल का बेटा भी है। शादी के कुछ साल बाद मनीष रोजी-रोटी के लिए हरियाणा चला गया, जिसके बाद पिछले करीब 5 वर्षों से उसका कोई अता-पता नहीं है और वह घर भी वापस नहीं लौटा है।

वह कभी-कभार अपने माता-पिता से फोन पर बात कर लेता था, लेकिन पत्नी और बेटे से उसका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। पति के लंबे समय से बाहर रहने और संपर्क न होने के कारण राधनी अपने मायके में रहने लगी थी।

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Published on:

22 May 2026 11:47 am

Hindi News / Bihar / Samastipur / पति 5 साल से गायब, खेत में प्रेमी से मिलने पहुंची महिला, ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े को वरमाला पहनाई

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