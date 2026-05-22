पति 5 साल से गायब, खेत में प्रेमी से मिलने पहुंची महिला, ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े को वरमाला पहनाई

प्रेमी के साथ महिला
बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के राधोपुर गांव में ग्रामीणों ने एक महिला और युवक को खेत में रंगे हाथों पकड़कर उनकी शादी करा दी। यह मामला उस समय सामने आया जब महिला अपने प्रेमी से मिलने मक्के के खेत में पहुंची थी, जहां पहले से ही नजर रख रहे ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों को गांव लाया गया।
गांव में ग्रामीणों और बुजुर्गों की मौजूदगी में आपसी सहमति से दोनों की वरमाला कराई गई और पारंपरिक रीति-रिवाज से उनकी शादी करा दी गई। इस अनोखी शादी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
महिला दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के रामपुर जलालपुर गांव की रहने वाली है। 30 वर्षीय राधनी की शादी करीब 7 साल पहले राधोपुर गांव के मनीष कुमार से हुई थी। दोनों का एक 5 साल का बेटा भी है। शादी के कुछ साल बाद मनीष रोजी-रोटी के लिए हरियाणा चला गया, जिसके बाद पिछले करीब 5 वर्षों से उसका कोई अता-पता नहीं है और वह घर भी वापस नहीं लौटा है।
वह कभी-कभार अपने माता-पिता से फोन पर बात कर लेता था, लेकिन पत्नी और बेटे से उसका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। पति के लंबे समय से बाहर रहने और संपर्क न होने के कारण राधनी अपने मायके में रहने लगी थी।
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