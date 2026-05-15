मौत के मुंह में फंसी थीं 5 जिंदगियां! बच्चों को लेकर पटरी पर लेटी रही मां, ऊपर से गुजर गई पूरी ट्रेन; वीडियो वायरल

अगले कुछ मिनट मौत और जिंदगी के बीच की सबसे लंबी जंग के थे। पूरी मालगाड़ी धड़धड़ाती हुई पटरी से गुजर गई और ये पांचों लोग प्लेटफॉर्म से चिपके रहे। इस दौरान ट्रेन के कुछ हिस्से मां के शरीर से भी टकराए। ट्रेन के पहियों की गड़गड़ाहट और हवा का तेज दबाव मौत का अहसास करा रहा था, लेकिन मां ने बच्चों को अपनी बाहों में कसकर जकड़े रखा। जब ट्रेन पूरी तरह गुजर गई, तो यात्रियों ने दौड़कर उन्हें बाहर निकाला। पांचों जिंदगियां सुरक्षित थीं। मां को रगड़ लगने के कारण चोटें आईं, लेकिन बच्चे और अन्य महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित थे।