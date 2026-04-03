पत्नी को तलाक देने के लिए गर्लफ्रेंड बना रही थी दबाव, परेशान BPSC टीचर ने पंखे से लटककर दे दी जान

गर्लफ्रेंड से बात होने के बाद तरुण अपने कमरे में चला गया और उसे अंदर से बंद कर लिया। जब तरुण ने काफी देर तक अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला, तो उसकी पत्नी रहीमा दरवाजा खटखटाया। इसके बाद भी जब तरुण ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला तो रहीमा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पड़ोसी मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। जब आखिरकार दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर तरुण का शव फंदे से लटका हुआ मिला। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।