Video: न लग्जरी कार न DJ, 32 बैलगाड़ियों पर निकली करोड़पति के बेटे की बारात; बिहार में अनोखी शादी

Bihar Unique Wedding:बिहार के समस्तीपुर में बुधवार की शाम एक बारात ने लोगों को रुककर देखने पर मजबूर कर दिया। न कान फाड़ देने वाला DJ म्यूजिक था, न आतिशबाजी का शोर और धुआं, न चमचमाती लग्जरी कारें, न ही चमचमाती तेज लाइटें, फिर भी यह शादी चर्चा का विषय बन गई। वजह यह थी कि यह बारात मर्सिडीज या हेलीकॉप्टर से नहीं, बल्कि बैलगाड़ियों से चल रही थी। बुधवार शाम जब बारात शहर की सड़कों पर निकली, तो सब रुक गए और लोग अपनी गाड़ियों से उतरकर वीडियो बनाने लगे। गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया।