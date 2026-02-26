आतंकी कनेक्शन वाले ‘फेमस हॉस्पिटल’ ने सरेंडर किया लाइसेंस, बताई ये वजह

सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि अस्पताल संचालकों के अनुरोध पर फेमस अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। एक अन्य अस्पताल भी है जिसमें डॉक्टर अदील ने प्रेक्टिस की थी अब उस अस्पताल के खिलाफ भी कार्रवाई चल ही है। उसका भी जल्दी ही लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इस मामले में फेमस अस्पताल के प्रबंधन की ओर से मीडियाकर्मियों के बताया गया है कि डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी के बाद से अस्पताल की शाख खराब हो गई थी। मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आ गई थी। इसे अस्पताल चलाना मुश्किल हो रहा था। इसी कारण से अस्पताल प्रबंधन को यह कदम उठाना पड़ा। जब जांच एजेंसियों ने डॉक्टर अदील को गिरफ्तार करके पूछताछ की थी तो पता चला कि वह मूल रूप से अनंतनाग के रहना वाला है। एमबीबीएस की पढ़ाई की है। गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले सहारनपुर के फेमस अस्पताल में नौकरी शुरू की थी और इससे पहले सहारनपुर के ही वी-ब्रॉस अस्पताल में नौकरी करता था। अब वी-ब्रॉस अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द करने की तैयारी चल रही है।