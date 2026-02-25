प्यार में पागलपन की सारी हदें पार: प्रेमिका का इंटरव्यू रुकवाने के लिए सिरफिरे आशिक ने रच डाली ‘बम’ की साजिश!

पुलिस के मुताबिक, सोमवार को युवक को पता चला कि महिला गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर 43 में होराइजन सेंटर में द कॉर्पोरेट एज में इंटरव्यू देने जा रही है। दूसरी कंपनी में उसका इंटरव्यू न हो और वह उससे दोबारा बात न कर पाए, इसके लिए उसने मंगलवार को कंपनी के ईमेल एड्रेस पर बम की नकली धमकी भेजी। आरोपी की पहचान 29 साल के अनिकेत पाल के तौर पर हुई है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले के बल्लीगंज का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि उसने लंदन से LLM किया है और अभी गुरुग्राम के DLF इलाके में किराए पर रहकर एक प्राइवेट कंपनी के लिए कानूनी मामले देखता है। आरोपी डेढ़ साल से गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करने वाली महिला के साथ रिलेशनशिप में था। कुछ समय से दोनों में अनबन चल रही थी।