25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

नाम बदलने की राजनीति गरमाई: केरल के बाद बंगाल में घमासान, अब दिल्ली को ‘इंद्रप्रस्थ’ बनाने की उठी आवाज

delhi news: देश में नाम बदलने की राजनीति तेज हुई। केरल ‘केरलम’, बंगाल ‘बांग्ला’ और दिल्ली ‘इंद्रप्रस्थ’ की मांग, विरासत और पहचान पर बहस शुरू। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली का नाम बदलकर ‘इंद्रप्रस्थ’ करने की मांग की है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pooja Gite

Feb 25, 2026

BJP MP Praveen Khandelwal wrote letter to Home Minister to change name of Delhi

delhi news: देश में एक बार फिर राज्यों के नाम बदलने की राजनीति गरमाई है। पहले केरल का नाम ‘केरलम’ कर दिया गया। इसके बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी अपने राज्य का नाम बदलने की आवाज उठाई, और अब देश की राजधानी दिल्ली के नाम को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। दरअसल, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली का नाम बदलकर ‘इंद्रप्रस्थ’ करने की मांग की है।

पत्र में क्या लिखा है?

पत्र में लिखा है, दिल्ली नाम शहर की गहरी और ज्यादा पुरानी विरासत के बजाय एक सीमित ऐतिहासिक समय को दिखाता है। इसलिए इंद्रप्रस्थ नाम को फिर से रखने से मॉडर्न भारत की राजधानी अपनी पुरानी सभ्यता की नींव से फिर से जुड़ जाएगी। यह इस बात का प्रतीक होगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सीट इंसानियत की सबसे पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं में से एक की विरासत पर खड़ी है।

बंगाल का नाम बदलने में देरी क्यों

केरल का आधिकारिक नाम ‘केरलम’ किए जाने को मंजूरी मिलने के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर ‘बांग्ला’ करने का प्रस्ताव लंबे समय से केंद्र के पास लंबित है, लेकिन उस पर अब तक फैसला नहीं लिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि जब केरल के नाम बदलने को तुरंत स्वीकृति दी जा सकती है, तो बंगाल के प्रस्ताव को वर्षों तक रोके रखना सही नहीं है।

केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी

केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए केरल का नाम आधिकारिक तौर पर ‘केरलम’ करने की मंजूरी दे दी। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद दी। उन्होंने इसे राज्यवासियों की लंबे समय से उठती मांग को पूरा करने वाला कदम बताया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों में सबसे अहम निर्णय केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करना है। उन्होंने बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद से यह मांग उठती रही है कि राज्य का आधिकारिक नाम उसकी स्थानीय भाषा के अनुरूप होना चाहिए।

ये भी पढ़ें

‘मैटर क्या है भाई?’, दिल्ली मेट्रो में ‘WWE-स्टाइल’ मारपीट का वीडियो वायरल, अब पुलिस को मिला एक्शन का आदेश
नई दिल्ली
Video of WWE style brawl in Delhi Metro goes viral

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

25 Feb 2026 01:00 pm

Published on:

25 Feb 2026 12:54 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / नाम बदलने की राजनीति गरमाई: केरल के बाद बंगाल में घमासान, अब दिल्ली को ‘इंद्रप्रस्थ’ बनाने की उठी आवाज

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

ब्रेकअप आम बात, इसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं मान सकते- दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Extramarital Affair crime Maharashtra
नई दिल्ली

Splitsvilla 7 Fame Mayank Pawar Sudden Death : मिस्टर इंडिया विनर मयंक का 37 की उम्र में निधन, अचानक मौत का कारण क्या?

Splitsvilla 7 Fame Mayank Pawar Passes away at 37, Mayank Pawar, Mayank Pawar Sudden Death,
स्वास्थ्य

नार्थ ईस्ट की 3 लड़कियों से अभद्रता के आरोप में महिला गिरफ्तार, वायरल वीडियो से सामने आया सच

राष्ट्रीय

कॉलेज से लौट रहे छात्रों की कार पर हमला, कई राउंड फायरिंग

saharanpur crime
नई दिल्ली

दोहरे हत्याकांड में एक ही परिवार के 13 लोगों को आजीवन कारावास

नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.