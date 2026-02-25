25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

नार्थ ईस्ट की 3 लड़कियों से अभद्रता के आरोप में महिला गिरफ्तार, वायरल वीडियो से सामने आया सच

अरुणाचल प्रदेश की तीन लड़कियों के साथ नस्लीय टिप्पणी की आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Feb 25, 2026

नार्थ ईस्ट की लड़कियों से अभद्रता की आरोपी महिला गिरफ्तार (File Photo)

नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में अरुणाचल प्रदेश की तीन लड़कियों के साथ कथित नस्लीय टिप्पणी और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। एयर कंडीशनर (AC) लगाने को लेकर शुरू हुआ एक मामूली पड़ोसी विवाद देखते ही देखते गंभीर आरोपों में बदल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

AC इंस्टॉलेशन से शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली तीन युवतियां अपने किराए के फ्लैट में AC लगवा रही थीं। इंस्टॉलेशन के दौरान ड्रिलिंग से उठी धूल-मिट्टी नीचे वाले फ्लैट की ओर गिर गई। नीचे रहने वाली पड़ोसी महिला ने इस पर आपत्ति जताई। शुरुआत में यह सामान्य पड़ोसी विवाद जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन कुछ ही देर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि महिला ने गुस्से में युवतियों के खिलाफ नस्लीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। इसी दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

वायरल वीडियो के बाद बढ़ा आक्रोश

वायरल वीडियो में आरोपी महिला को कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना और देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई यूजर्स ने इसे नस्लीय भेदभाव का मामला बताते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। पूर्वोत्तर भारत के नागरिकों के साथ भेदभाव को लेकर पहले भी बहस होती रही है, और इस घटना ने इस संवेदनशील मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।

पुलिस ने लिया एक्शन

घटना के बाद पीड़ित युवतियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी लागू हो सकती हैं। इसके बाद केस में इन प्रावधानों को जोड़ा गया।

आरोपी गिरफ्तार

जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस ने आरोपी महिला, जिसकी पहचान रूबी जैन के रूप में हुई है, को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद पूछताछ जारी है और मामले की जांच एसीपी स्तर के अधिकारी की निगरानी में की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो के अलावा अन्य साक्ष्यों की भी बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाई जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Updated on:

25 Feb 2026 12:33 pm

Published on:

25 Feb 2026 11:31 am

Hindi News / National News / नार्थ ईस्ट की 3 लड़कियों से अभद्रता के आरोप में महिला गिरफ्तार, वायरल वीडियो से सामने आया सच

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CM पद को लेकर चल रही खींचतान के बाच DK के मैसेज से मचा सस्पेंस, कहा- नई पीढ़ी को…

Siddaramaiah, Siddaramaiah met Shivakumar, siddaramaiah dk shivakumar rift,
राष्ट्रीय

दूध में मिलावट से मचा मौत का तांडव, चार की हुई मौत और 7 की हालत गंभीर

Andhra Pradesh Milk adulteration
राष्ट्रीय

NCERT की किताब में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ का जिक्र, सीजेआई ने की कड़ी आपत्ति

Supreme Court
राष्ट्रीय

‘पापा ने मम्मी का गला दबा दिया’…मां की लाश से लिपटकर रोते रहे मासूम, लावारिश पड़ा मिला गर्भवती का शव

Crime News
राष्ट्रीय

दिल्ली के चंदन पार्क में मर्डर से फैली सनसनी: पत्नी और तीन बच्चों की बेरहमी से हत्या कर आरोपी फरार

delhi chandan park murder case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.