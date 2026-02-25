CM पद को लेकर चल रही खींचतान के बाच DK के मैसेज से मचा सस्पेंस, कहा- नई पीढ़ी को…

Karnataka Congress political crisis: कर्नाटक में सीएम पद को लेकर खींचतान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के मैसेज के बाद एक बार फिर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ने मंत्रिमंडल में नए खून को शामिल करने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पुरानी पीढ़ी हमेशा नहीं रह सकती और पार्टी के भविष्य के लिए नई सोच जरूरी है।