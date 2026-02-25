25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दूध में मिलावट से मचा मौत का तांडव, चार की हुई मौत और 7 की हालत गंभीर

राजमुंदरी में मिलावटी दूध पीने से 15 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 7 की हालत गंभीर है और 4 की मौत हो चुकी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 25, 2026

Andhra Pradesh Milk adulteration

दूध में मिलावट से 7 लोगों की हालत गंभीर (प्रतीकात्मक तस्वीर)

आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी क्षेत्र में मिलावटी दूध के चलते पैदा हुए स्वास्थ्य संकट ने पूरे राज्य में चिंता बढ़ा दी है। बीते कुछ दिनों में कई लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला गंभीर हो गया और प्रशासन ने आपात कदम उठाए। ताजा अपडेट के अनुसार 15 लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से 7 की हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि इस मिलवटी दूध के चलते 4 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है।

चेन्नई और मुंबई से मंगाई जा रही दवाएं

आंध्र प्रदेश राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (AHFWD) के आयुक्त वीरपांडियन ने बताया कि भर्ती 15 मरीजों में तीन वेंटिलेटर पर, दो डायलिसिस पर और तीन वेंटिलेटर डायलिसिस सपोर्ट पर हैं। इन मरीजों में एक पांच महीने के शिशु समेत दो बच्चे भी शामिल है। गंभीर स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह पर किडनी फंक्शन सुधारने वाली विशेष दवाएं चेन्नई और मुंबई से मंगाई जा रही हैं। प्रभावित इलाकों में डॉक्टरों की 24 घंटे तैनाती की गई है, जो अगले एक महीने तक जारी रहेगी।

दूध में एथिलीन ग्लाइकोल लीक होने की आशंका

फूड सेफ्टी विभाग के अंतर्गत इंस्टिट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन (IPM) के निदेशक नीलकंठ रेड्डी ने बताया कि पुलिस जांच में संकेत मिले हैं कि दूध कूलिंग मशीन में इस्तेमाल होने वाला एथिलीन ग्लाइकोल लीक हुआ हो सकता है। प्रभावित परिवारों से दही, घी, पनीर, क्रीम और अन्य उत्पादों के करीब 10 सैंपल लेकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (FSSAI) से मान्यता प्राप्त लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। 110 परिवारों के 315 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए, जिनमें दो में क्रिएटिनिन स्तर अधिक पाया गया, जबकि तीसरे में संदिग्ध लक्षण मिले। तीनों की हालत स्थिर बताई गई है।

दूध बेंचने वाले को पुलिस ने लिया हिरासत में

पुलिस ने दूध बेंचने वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और कूलिंग मशीन की मरम्मत करने वाले मैकेनिक से भी सवाल किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि दूध में यूरिया मिला होता तो तत्काल किडनी या लीवर फेलियर की स्थिति नहीं बनती, बल्कि लंबे समय तक सेवन से समस्या होती। वहीं एथिलीन ग्लाइकोल युक्त दूध पीने के तीन से चार दिन बाद गंभीर लक्षण उभर सकते हैं। बुधवार से राज्यभर में दूध व्यापारियों, निर्माताओं और स्टोरेज संचालकों के लाइसेंस और सैंपल की व्यापक जांच अभियान शुरू किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Feb 2026 12:01 pm

Hindi News / National News / दूध में मिलावट से मचा मौत का तांडव, चार की हुई मौत और 7 की हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CM पद को लेकर चल रही खींचतान के बाच DK के मैसेज से मचा सस्पेंस, कहा- नई पीढ़ी को…

Siddaramaiah, Siddaramaiah met Shivakumar, siddaramaiah dk shivakumar rift,
राष्ट्रीय

NCERT की किताब में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ का जिक्र, सीजेआई ने की कड़ी आपत्ति

Supreme Court
राष्ट्रीय

नार्थ ईस्ट की 3 लड़कियों से अभद्रता के आरोप में महिला गिरफ्तार, वायरल वीडियो से सामने आया सच

राष्ट्रीय

‘पापा ने मम्मी का गला दबा दिया’…मां की लाश से लिपटकर रोते रहे मासूम, लावारिश पड़ा मिला गर्भवती का शव

Crime News
राष्ट्रीय

दिल्ली के चंदन पार्क में मर्डर से फैली सनसनी: पत्नी और तीन बच्चों की बेरहमी से हत्या कर आरोपी फरार

delhi chandan park murder case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.