दूध में मिलावट से मचा मौत का तांडव, चार की हुई मौत और 7 की हालत गंभीर

फूड सेफ्टी विभाग के अंतर्गत इंस्टिट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन (IPM) के निदेशक नीलकंठ रेड्डी ने बताया कि पुलिस जांच में संकेत मिले हैं कि दूध कूलिंग मशीन में इस्तेमाल होने वाला एथिलीन ग्लाइकोल लीक हुआ हो सकता है। प्रभावित परिवारों से दही, घी, पनीर, क्रीम और अन्य उत्पादों के करीब 10 सैंपल लेकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (FSSAI) से मान्यता प्राप्त लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। 110 परिवारों के 315 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए, जिनमें दो में क्रिएटिनिन स्तर अधिक पाया गया, जबकि तीसरे में संदिग्ध लक्षण मिले। तीनों की हालत स्थिर बताई गई है।