‘पापा ने मम्मी का गला दबा दिया’…मां की लाश से लिपटकर रोते रहे मासूम, लावारिश पड़ा मिला गर्भवती का शव

मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। उसके दोनों बच्चे पास में रोते मिले। बच्चों ने पुलिस को बताया कि उनके पिता ने मां का गला दबाया और फिर शव को यहां छोड़ दिया।

बिहरा स्टेशन पर मिला महिला का शव (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार के मधेपुरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां मंगलवार सुबह रेलवे स्टेशन पर एक महिला की लावारिश लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इस महिला का शव प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर पड़ा था और उसके आसपास दो बच्चे बैठे जोर-जोर से रो रहे थे। शव पर ध्यान जाने पर बेंच के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और तुरंत रेलवे पुलिस को मामले की सूचना दी गई। प्रारंभिक जांच के अनुसार महिला के पति ने उसकी हत्या कर उसका शव स्टेशन पर छोड़ दिया।

बच्चों ने कहा- पिता ने मां का गला दबाया

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लिया। बच्चों से पूछताछ में सामने आया कि उनका घर मधेपुरा के जितापुर में है। उन्होंने अपनी मां की पहचान काजल कुमारी और पिता का नाम मोहम्मद मुर्शिद बताया। दोनों बच्चों में से एक ने पुलिस को बताया कि उनके पिता ने घर में उनकी मां का गला दबाया था और फिर एक ऑटो में उनके शव को रखकर रेलवे स्टेशन लाया और वहीं छोड़ दिया।

शव के गले पर मिले चेन के निशान

इसके साथ ही एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जांच के दौरान शव के गले पर चेन जैसे निशान दिखने की पुष्टि भी की है। हालांकि उन्होंने कहा कि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान मृतका के रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि काजल तीसरी बार मां बनने वाली थी। उन्होंने काजल के अपने पति के साथ विवाद का भी जिक्र किया।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

रिश्तेदारों ने पुलिस को यह भी बताया कि कुछ दिन पहले ही काजल का अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था, जिसके बाद उसका पति काम के सिलसिले में बाहर चला गया। पुलिस ने महिला के मायके पक्ष को सूचित कर दिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच अधिकारी का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि मामला हत्या का है या किसी अन्य कारण से मौत हुई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और ऑटो चालक की पहचान करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Hindi News / National News / ‘पापा ने मम्मी का गला दबा दिया’…मां की लाश से लिपटकर रोते रहे मासूम, लावारिश पड़ा मिला गर्भवती का शव

