‘पापा ने मम्मी का गला दबा दिया’…मां की लाश से लिपटकर रोते रहे मासूम, लावारिश पड़ा मिला गर्भवती का शव

रिश्तेदारों ने पुलिस को यह भी बताया कि कुछ दिन पहले ही काजल का अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था, जिसके बाद उसका पति काम के सिलसिले में बाहर चला गया। पुलिस ने महिला के मायके पक्ष को सूचित कर दिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच अधिकारी का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि मामला हत्या का है या किसी अन्य कारण से मौत हुई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और ऑटो चालक की पहचान करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है।