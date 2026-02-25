‘उन्होंने हमें गालियां देना शुरू किया’…नॉर्थ-ईस्ट महिलाओं से बदसलूकी करने वाले कपल ने दी सफाई

आरोपी हर्ष सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे मामले पर माफी मांगना चाहता हूं, खासकर उन शब्दों के लिए जो मेरी पत्नी ने कहे थे। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि घटना के तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। सिंह के अनुसार, जिस दिन विवाद हुआ उस दिन उनके फ्लैट के ऊपर निर्माण कार्य के दौरान धूल नहीं बल्कि छोटे पत्थर गिरे थे। सिंह का कहना है कि जब वह इस बारे में बात करने ऊपर गए तो शिकायतकर्ता महिलाओं ने पहले उनके साथ गाली-गलौज शुरू की। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर एकतरफा कहानी चल रही है और बिना पूरी जानकारी के लोगों ने प्रतिक्रिया दी है।