‘ये सब बंद कर दे’, राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली दिल्ली गोलीबारी की जिम्मेदारी, पोस्ट शेयर कर दी चेतावनी

दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में बीती रात हुए सनसनीखेज हमले के मामले में नया मोड़ आया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने के बाद दावा किया गया है कि इस हमले की जिम्मेदारी राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली है। पोस्ट में कहा गया कि घायल वकील दीपक खत्री, जो लॉरेंस बिश्नोई के करीबी बताए जाते हैं, उनके लिए मुखबिरी कर रहे थे। इसलिए उन पर हमला किया गया। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है।