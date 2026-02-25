तौलिया-शीशा-कंघी जैसी चीजों के लिए 50 अधिकारियों की ड्यूटी, BSNL डायरेक्टर की मंत्री सिंधिया ने लगाई क्लास!

इंतजामों को 'गलत' और तय नियमों का उल्लंघन बताते हुए सिंधिया ने कहा कि यह मामला किसी भी तरह से मंजूर नहीं और बेहद चौंकाने वाला है। साथ ही मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में सही कार्रवाई की जाएगी।