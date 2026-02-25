मौसम ने फिर ली करवट: 26, 27 और 28 फरवरी को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न शानदार रहा और पिछले कई सालों से ज़्यादा और अच्छी बारिश हुई। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के बाद कई राज्यों में अभी भी अच्छी बारिश का सिलसिला जारी है, तो कुछ राज्यों में अब ठंड का असर कम होने लगा है। 2025 में देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली और अब 2026 में भी जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है। देश में अब मौसम ने फिर करवट ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 26, 27 और 28 फरवरी को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।