25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम ने फिर ली करवट: 26, 27 और 28 फरवरी को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert: देश में अब मौसम ने फिर करवट ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि देश के कई राज्यों में 26, 27 और 28 फरवरी को भारी बारिश होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 25, 2026

Heavy rain alert issued by IMD

Heavy rain alert issued by IMD

मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न शानदार रहा और पिछले कई सालों से ज़्यादा और अच्छी बारिश हुई। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के बाद कई राज्यों में अभी भी अच्छी बारिश का सिलसिला जारी है, तो कुछ राज्यों में अब ठंड का असर कम होने लगा है। 2025 में देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली और अब 2026 में भी जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है। देश में अब मौसम ने फिर करवट ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 26, 27 और 28 फरवरी को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

केरल में कैसा रहेगा मौसम?

मानसून के सीज़न के दस्तक देने के साथ ही केरल में बारिश का दौर शुरू हो गया था और अभी भी राज्य में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। अब केरल में मौसम ने फिर करवट ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 26, 27 और 28 फरवरी को केरल में भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।

हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

मानसून का सीज़न हिमाचल प्रदेश के लिए भी शानदार रहा और इस दौरान जोरदार बारिश देखने को मिली। फिलहाल राज्य में ठंड का असर बना हुआ है, लेकिन मानसून के बाद भी राज्य में अभी भी बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में 26, 27 और 28 फरवरी को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान राज्य में कई जगह बर्फबारी का भी अलर्ट है।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

देश में अब मौसम ने फिर करवट ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई जगह 26, 27 और 28 फरवरी को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी, रायलसीमा, कराईकल और माहे में 26, 27 और 28 फरवरी को जमकर बादल बरसेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

25 Feb 2026 04:00 pm

Hindi News / National News / मौसम ने फिर ली करवट: 26, 27 और 28 फरवरी को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

IAS अफसर के सेक्रेटरी ने किया सुसाइड, हरियाणा सचिवालय की छठी मंजिल से कूदे

राष्ट्रीय

‘मौत के कमरे से वापसी!’ अज़रबैजान में बंधक गुजरात के युवकों के लिए चला ‘ऑपरेशन महीसागर’, रोंगटे खड़े कर देगी बचाव की कहानी

operation-mahisagar
राष्ट्रीय

Big Breaking: म्यान्मार और तिब्बत में भूकंप से दहशत, भूवैज्ञानिकों ने दी 'मेगाथ्रस्ट' की चेतावनी!

Earthquake in Myanmar and Tibet
विदेश

मुंह में कपड़ा ठूसा, रस्सी से बांधे पैर और लगा दी आग, मां ने दो महीने के मासूम की ली जान

crime
राष्ट्रीय

पंजाब में टारगेट किलिंग का पर्दाफाश, 4 लाख की सुपारी, ISI के संपर्क में थे आरोपी

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.