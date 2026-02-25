मौसम ने फिर ली करवट: 26, 27 और 28 फरवरी को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy rain alert issued by IMD
मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न शानदार रहा और पिछले कई सालों से ज़्यादा और अच्छी बारिश हुई। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के बाद कई राज्यों में अभी भी अच्छी बारिश का सिलसिला जारी है, तो कुछ राज्यों में अब ठंड का असर कम होने लगा है। 2025 में देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली और अब 2026 में भी जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है। देश में अब मौसम ने फिर करवट ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 26, 27 और 28 फरवरी को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून के सीज़न के दस्तक देने के साथ ही केरल में बारिश का दौर शुरू हो गया था और अभी भी राज्य में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। अब केरल में मौसम ने फिर करवट ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 26, 27 और 28 फरवरी को केरल में भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।
मानसून का सीज़न हिमाचल प्रदेश के लिए भी शानदार रहा और इस दौरान जोरदार बारिश देखने को मिली। फिलहाल राज्य में ठंड का असर बना हुआ है, लेकिन मानसून के बाद भी राज्य में अभी भी बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में 26, 27 और 28 फरवरी को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान राज्य में कई जगह बर्फबारी का भी अलर्ट है।
देश में अब मौसम ने फिर करवट ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई जगह 26, 27 और 28 फरवरी को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी, रायलसीमा, कराईकल और माहे में 26, 27 और 28 फरवरी को जमकर बादल बरसेंगे।
