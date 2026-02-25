मुंह में कपड़ा ठूसा, रस्सी से बांधे पैर और लगा दी आग, मां ने दो महीने के मासूम की ली जान

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि बीते कुछ दिनों से शिशु लगातार रो रहा था, जिससे मां तनाव में थी। इसी बात से परेशान होकर मां ने बच्चे को मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और रस्सी से उसके पैर बांध दिए, जिसके बाद दम घुटने और चोटों के कारण बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद हत्यारी मां ने शव को आग में डालने की कोशिश भी की लेकिन तभी पिता वहां पहुंच गया और उसने पुलिस को मामले की सूचना दे दी। पुलिस ने आरोपी मां के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।