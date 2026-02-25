पंजाब में टारगेट किलिंग का पर्दाफाश, 4 लाख की सुपारी, ISI के संपर्क में थे आरोपी

Punjab ISI Killing: पंजाब के गुरदासपुर जिले में 22 फरवरी को आदियां पुलिस चौकी पर एएसआई गुरनाम सिंह और होमगार्ड जवान अशोक कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह चौकी भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से महज डेढ़ किलोमीटर दूर है। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड रणजीत सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया। आरोपी की उम्र मात्र 19 साल थी और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। पुलिस का कहना है कि उसे पैसों का लालच देकर इस वारदात में शामिल किया गया।