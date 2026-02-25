‘मौत के कमरे से वापसी!’ अज़रबैजान में बंधक गुजरात के युवकों के लिए चला ‘ऑपरेशन महीसागर’, रोंगटे खड़े कर देगी बचाव की कहानी

आठ दिनों तक वे मौत के साए में रहे। बिजली के झटके दिए जाते, कपड़े उतरवाकर पीटा जाता, चाकू दिखाकर किडनी निकालने की धमकी दी जाती। हर दो दिन में सिर्फ चावल-दाल का थोड़ा सा खाना दिया जाता था। तीन पहरेदार उन्हें नजर रखते थे। सबसे खौफनाक था- परिवार को वीडियो कॉल पर लाइव टॉर्चर दिखाना। ध्रुव की चीखें सुनकर मां-बहन बेहाल हो जातीं। फिरौती की मांग शुरू हुई- पहले 35 लाख रुपये, फिर अतिरिक्त 15 लाख। कुल 50-65 लाख रुपये (कुछ USDT क्रिप्टो में) परिवार ने जमा कर दिए, लेकिन आजादी नहीं मिली।