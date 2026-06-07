अखबार में खाना परोसा तो खैर नहीं: FSSAI का सख्त आदेश, जाना पड़ सकता है जेल

एफएसएसएआई के अधिकारियों के मुताबिक गत दिनों मुंबई में एक वड़ा पाव विक्रेता ग्राहकों को अखबार में खाना पैक कर देता पाया गया। इसके बाद एफएसएसएआई की पश्चिमी क्षेत्रीय टीम और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने संयुक्त कार्रवाई की। घटना के बाद फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि स्वाद के साथ परोसा जा रहा भोजन कितना सुरक्षित है। इसके बाद एफएसएसएआई ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि ठेले वाले, फेरीवाले, कैटरर्स, क्लाउड किचन और बड़े होटलों सहित कोई भी खाद्य कारोबारी खाने को अखबार में लपेट कर नहीं दे सकेगा। आदेश में कहा कि न तो भोजन को अखबार में लपेटा जा सकेगा और न ही समोसे-पकौड़ों का अतिरिक्त तेल सोखने या खाने को ढकने के लिए उसका इस्तेमाल होगा। यह कदम लोगों की थाली तक सुरक्षित भोजन पहुंचाने की कोशिश माना जा रहा है।