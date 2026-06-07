LPG Price Hike: घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, छत्तीसगढ़ में 1000 रुपए के पार

उद्योग सूत्रों के अनुसार ताजा बढ़ोतरी से पहले सरकारी तेल विपणन कंपनियों (State-owned Oil Marketing Company) को प्रत्येक घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर करीब 703 रुपए का नुकसान हो रहा था। नई कीमतों (New Rate) से इस घाटे की केवल आंशिक भरपाई होगी। वहीं 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 339 रुपए पर है, जबकि 19 किलो के व्यावसायिक सिलेंडर (Commercial Cylinder) का दाम 3113.50 रुपए पर स्थिर रखा गया है।