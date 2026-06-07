6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

LPG Price Hike: घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, छत्तीसगढ़ में 1000 रुपए के पार

महंगे एलपीजी सिलेंडर से बिगड़ेगा रसोई का जायका, तीन माह में दूसरी वृद्धि, 7 मार्च को 60 रुपए बढ़ी थी कीमत...

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jun 07, 2026

LPG Price Hike

अमरीका ईरान युद्ध का सबसे ज्यादा असर पेट्रोलियम पदार्थों पर हो रहा है। पेट्रोल, डीजल (Petrol and Diesel), सीएनजी, पीएनजी, कमर्शियल गैस सिलेंडर के बाद अब घरेलू रसोई गैस के दाम (LPG Price Hike) में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें 7 जून की रात 12 बजे से लागू हो गई हैं।

गैस कंपनियों द्वारा 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) की कीमत 29 रुपए बढ़ाने से आम लोगों को महंगे पेट्रोल-डीजल के बाद एक और झटका लगा है। पश्चिम एशिया संकट (West Asia Crisis) के बाद से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में यह दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है।

गैस कंपनियों (Gas Companies) द्वारा अभी तीन माह पहले ही 7 मार्च को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा (Expensive) किया गया था। इस तरह वर्ष 2026 में अब तक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कुल 89 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है।

गैस कंपनियों द्वारा शनिवार रात 12 बजे से लागू की गई नई दरों के मुताबिक छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के पार हो गए हैं। प्रदेश में अब घरेलू सिलेंडर 984 रुपए की जगह 1013 रुपए में मिलेगा, जबकि दिल्ली (Delhi) में इसकी कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है।

उद्योग सूत्रों के अनुसार ताजा बढ़ोतरी से पहले सरकारी तेल विपणन कंपनियों (State-owned Oil Marketing Company) को प्रत्येक घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर करीब 703 रुपए का नुकसान हो रहा था। नई कीमतों (New Rate) से इस घाटे की केवल आंशिक भरपाई होगी। वहीं 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 339 रुपए पर है, जबकि 19 किलो के व्यावसायिक सिलेंडर (Commercial Cylinder) का दाम 3113.50 रुपए पर स्थिर रखा गया है।

CG News: किसानों को खाद-बीज की कोई कमी न हो, सीएम साय ने दिए निर्देश

ये भी पढ़ें
CG News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

big breaking

Breaking News

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

LPG Cylinder Crisis

पेट्रोल-डीजल

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Jun 2026 03:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / LPG Price Hike: घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, छत्तीसगढ़ में 1000 रुपए के पार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: किसानों को खाद-बीज की कोई कमी न हो, सीएम साय ने दिए निर्देश

CG News
रायपुर

छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से बढ़ रहा मानसून, 6, 7, 8, 9, 10 जून तक आंधी-बारिश के संकेत

Chhattisgarh Monsoon Update
रायपुर

CM साय की चार बड़ी घोषणाएं, महिलाओं को ‘करोड़पति दीदी’ बनने का दिया मंत्र, लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी

Susashan Tihar
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी सौगात! 5 लाख परिवारों के खातों में आएंगे 10-10 हजार रुपए, जानिए किसे मिलेगा लाभ

Chhattisgarh Government
रायपुर

India ‘A’ Squad: छत्तीसगढ़ के आयुष पांडेय को भारतीय टीम में मिली जगह, श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा मैच

India 'A' Squad
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.