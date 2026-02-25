25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

वीडियोज़_icon
विदेश

भारत-इजराइल Strategic Partnership को मिलेगी नई उड़ान, PM Modi के दौरे की 5 बड़ी बातें

Indian Diaspora: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय ऐतिहासिक दौरे पर इस्राइल पहुंच रहे हैं। वहां मौजूद प्रवासी भारतीयों (Indian Diaspora) में उनके स्वागत को लेकर भारी उत्साह है और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां की गई हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 25, 2026

PM Modi Israel visit

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। (फोटो: AI)

Strategic Partnership: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंच गए । वे 25 और 26 फरवरी 2026 को इजराइल के अपने बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दो दिवसीय राजकीय दौरे पर (PM Modi Israel visit) हैं। यह खास यात्रा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu meeting) के विशेष निमंत्रण पर हो रही है, जो दोनों देशों की मजबूत होती दोस्ती का प्रमाण है। इस दौरे का मुख्य लक्ष्य भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) को एक नई और अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाना है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर इजराइल में बसे प्रवासी भारतीयों में जबरदस्त उत्साह (Indian diaspora excitement) है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और विज्ञान व प्रौद्योगिकी (Innovation) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर अहम चर्चा होगी। इतिहास रचते हुए पीएम मोदी इजराइल की संसद 'नेसेट' (Knesset) को संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले वह भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसके अलावा, पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग से भी मुलाकात करेंगे और अहम वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। आइए, कूटनीतिक, सामरिक और व्यापारिक लिहाज से गेम-चेंजर माने जा रहे पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक इजराइल दौरे को 5 बड़ी बातों से समझते हैं।

तेल अवीव और यरुशलम में अपार उत्साह नजर आया ( Tel Aviv and Jerusalem)

पीएम मोदी के स्वागत के लिए इजराइल के तेल अवीव और यरुशलम में अपार उत्साह नजर आया। वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोग काफी उत्साहित हैं। भारतीय मूल की एक युवा लड़की सोनिया ने बताया कि वह पीएम मोदी के सामने केरल का पारंपरिक नृत्य 'तिरुवधिर' पेश करने वाली हैं और इसके लिए वह पिछले दो हफ्तों से कड़ी मेहनत कर रही हैं।

भारतीय समुदाय में खुशी की लहर ( Indian community)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से भारतीय समुदाय में खुशी की लहर नजर आ रही है। पिछले डेढ़ साल से इजराइल में रह रहीं भारतवंशी शिल्पा का कहना है कि वे खुद को भाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें पीएम के स्वागत का मौका मिल रहा है। पूरे भारतीय समुदाय को उम्मीद है कि यह दौरा दोनों देशों के नागरिकों के लिए बहुत फलदायी साबित होगा।

गेम-चेंजर साबित होने वाला है यह दौरा ( PM Modi's game-changer visit)

यह दौरा सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, बल्कि तकनीक और सुरक्षा के लिहाज से भी गेम-चेंजर साबित होने वाला है। पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान कृषि, जल प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत और इस्राइल हमेशा से एक मजबूत और बहुआयामी साझेदारी साझा करते आए हैं, और इस बार इनोवेशन तथा व्यापारिक निवेश को लेकर बड़े समझौते होने की प्रबल संभावना है।

मोदी इसहाक हर्ज़ोग (Issac Herzog) से भी विशेष मुलाकात करेंगे

अपने इस अहम दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग (Issac Herzog) से भी विशेष मुलाकात करेंगे। इसके अलावा, इस यात्रा का सबसे ऐतिहासिक पल तब आएगा जब पीएम मोदी इस्राइली संसद 'नेसेट' (Knesset) को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यह संबोधन दोनों देशों के बीच मजबूत संसदीय और लोकतांत्रिक संबंधों का प्रतीक होगा। (इनपुट: ANI)

Updated on:

25 Feb 2026 04:23 pm

Published on:

25 Feb 2026 04:04 pm

Hindi News / World / भारत-इजराइल Strategic Partnership को मिलेगी नई उड़ान, PM Modi के दौरे की 5 बड़ी बातें

