PM Modi Israel Visit: मोदी का इज़राइल दौरा, यह देश भारत के लिए कब -कब साबित हुआ है दोस्त

ग़ौरतलब है कि हाल ही में, जब इज़राइल ने फ़िलिस्तीनी मज़दूरों के परमिट रद्द किए, तो वहां भारत से हज़ारों श्रमिकों को रोज़गार के लिए बुलाया गया, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते ऐतबार (भरोसे) को दर्शाता है। इसी तरह साल 2014 के बाद से दोनों मुल्कों की दोस्ती परदे से बाहर आकर खुले मंच पर आ गई है। पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 2017 में इज़राइल का दौरा किया। आज वैश्विक मंचों पर, चाहे वह आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई हो या कृषि और जल संरक्षण (Water conservation) में तकनीकी सहयोग, दोनों देश एक-दूसरे के मज़बूत पार्टनर हैं। बहरहाल मोदी का ताज़ा दौरा इसी पुरानी, लेकिन अब पूरी तरह से परवान चढ़ चुकी दोस्ती को एक नया मुक़ाम देने की क़वायद है।