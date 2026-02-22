अजित पवार के भतीजे की बात केंद्र सरकार ने सुन ली, दिल्ली में प्लेन क्रैश को लेकर लिया गया एक और अहम फैसला

महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि बारामती में हुए विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट 28 फरवरी या उससे पहले आ सकती है। इससे पहले विभाग ने हादसे को लेकर चल रही बयानबाजी पर कहा था कि रेगुलेटरी बॉडीज ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। स्टेकहोल्डर्स से रिक्वेस्ट है कि वे अटकलें न लगाएं और कानूनी जांच और रेगुलेटरी प्रोसेस को तय प्रोसीजर के हिसाब से आगे बढ़ने दें।