22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Whatsapp-Meta पर भारत में क्यों लगा है 213 करोड़ का जुर्माना? कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कर सकते हैं सुनवाई

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने मेटा प्लेटफॉर्म्स और वॉट्सऐप की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इनकी अपील पर सुनवाई करेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 22, 2026

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- AI)

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने मेटा प्लेटफॉर्म्स और वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर उन पर 213.14 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाया है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।

सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को मेटा प्लेटफॉर्म्स और वॉट्सऐप की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली एक बेंच इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। इसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली भी शामिल हैं।

कोर्ट ने पहले क्या कहा था?

इससे पहले, 3 फरवरी को कोर्ट ने दोनों कंपनियों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे डेटा शेयरिंग के नाम पर नागरिकों की प्राइवेसी के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकतीं।

बेंच ने कहा- ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोनोपॉली बना रहे हैं और यूजर्स की प्राइवेट जानकारी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने 'साइलेंट कस्टमर्स' का जिक्र किया। जजों ने साफ कहा कि वे नागरिकों के अधिकारों को नुकसान नहीं होने देंगे।

एक आदेश को लेकर बढ़ा बवाल

यह मामला सीसीआई के एक ऑर्डर से जुड़ा है। WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़े कथित उल्लंघनों पर सीसीआई ने कंपनियों पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

4 नवंबर, 2025 को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने CCI के ऑर्डर के एक हिस्से को रद्द कर दिया। इसमें WhatsApp को पांच साल के लिए एडवरटाइजिंग के मकसद से मेटा के साथ यूजर डेटा शेयर करने से रोक दिया गया था। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने पैसे का जुर्माना बरकरार रखा।

पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि वह 9 फरवरी को एक अंतरिम ऑर्डर पास करेगा और निर्देश दिया था कि दोनों कंपनियों द्वारा फाइल की गई अपील में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक पार्टी बनाया जाए।

NCLAT के फैसले को भी दी गई है चुनौती

कोर्ट CCI की तरफ से फाइल की गई एक क्रॉस-अपील पर भी सुनवाई कर रहा है, जिसमें NCLAT के फैसले को इस हद तक चुनौती दी गई है कि इसने WhatsApp और Meta को एडवरटाइजिंग के मकसद से यूजर डेटा शेयर करना जारी रखने की इजाजत दी थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Feb 2026 06:35 pm

Hindi News / National News / Whatsapp-Meta पर भारत में क्यों लगा है 213 करोड़ का जुर्माना? कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कर सकते हैं सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Israel Visit: 9 साल बाद इज़राइल में पीएम मोदी, जानें 1962 से कारगिल तक कब-कब साबित हुआ सच्चा दोस्त?

PM Modi Israel Visit
राष्ट्रीय

अजित पवार के भतीजे की बात केंद्र सरकार ने सुन ली, दिल्ली में प्लेन क्रैश को लेकर लिया गया एक और अहम फैसला

Ajit Pawar Plane crash Investigation
राष्ट्रीय

गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की दो टूक, बोले- अच्छे काम का अपमान किया…

Ashwini Vaishnaw on Galgotias University Row
राष्ट्रीय

अपने सबसे बड़े नेता को निकालने की तैयारी में कांग्रेस! संकेत मिलते ही एक्टिव हुए लीडर, जानें क्या कहा?

Chhattisgarh congress party
राष्ट्रीय

‘अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर’, कौन है देवूजी? जो भारत में बंदूक के दम पर लाना चाहता था ‘लाल क्रांति’

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.