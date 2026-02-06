हम सबसे ज्यादा पावरफुल हैं…ट्रंप के पोस्ट ने मचाई खलबली; भारत-पाक सैन्य संघर्ष का फिर लिया क्रेडिट

Trump claims credit for stopping wars: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक बार फिर भारत-पाकिस्तान समेत ईरान और इजराइल के बीच युद्ध को रोकने का क्रेडिट लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। मैंने अपने पहले टर्म में इसकी मिलिट्री को पूरी तरह से फिर से बनाया, जिसमें नए और कई रिफर्बिश्ड न्यूक्लियर वेपन शामिल हैं। मैंने स्पेस फोर्स को भी जोड़ा और अब, अपनी मिलिट्री को पहले कभी नहीं देखे गए लेवल पर फिर से बना रहे हैं।