चार सालों तक छिपाई सैंकड़ों लाशें, पैसे बचाने के लिए अंतिम संस्कार करने वाले ने रची साजिश

लंबे समय तक शवों को बिल्डिंग में रखे रखने से आस-पास के इलाके में बदबू फैल गई जिसके बाद स्थानीय निवासियों की शिकायत पर मामले की जांच शुरू की गई। बिल्डिंग की तलाशी के दौरान पूरे मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने 8 नवंबर 2023 को दोनों आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि जॉन और उसकी पत्नी ने यह सब पैसे बचाने के उद्देश्य से किया। इस पैसे से उन्होंने इतने सालों तक लग्जरी लाइफ जी। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान मृतकों के परिवारों ने बताया कि उन्हें आज भी अपने प्रियजनों के सड़ते और कीड़ों से भरे शवों के डरावने सपने आते हैं। कई परिजनों ने जॉन को राक्षस तक कहा।