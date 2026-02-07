पीएम मोदी पहुंचे मलेशिया, हुआ भव्य स्वागत, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

PM Modi arrives in Malaysia: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर मलेशिया पहुंच चुके हैं। 7-8 फरवरी 2026 को होने वाली इस यात्रा पर पीएम मोदी ने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भव्य और गर्मजोशी भरा स्वागत प्राप्त किया। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया, जो दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। यह पीएम मोदी की 2015 के बाद मलेशिया की तीसरी यात्रा है और 2024 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का महत्वपूर्ण कदम है।