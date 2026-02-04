India-US trade deal के बीच जयशंकर और रुबियो की हुई मुलाकात, जानें दोनों नेताओं के बीच क्या हुई बातचीत

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट के बयान के मुताबिक, जयशंकर और रुबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुए भारत-अमेरिका ट्रेड डील का स्वागत किया। बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक देशों के रूप में भारत और अमेरिका को मिलकर नए आर्थिक अवसर खोलने और साझा ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए।