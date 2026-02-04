4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

India-US trade deal के बीच जयशंकर और रुबियो की हुई मुलाकात, जानें दोनों नेताओं के बीच क्या हुई बातचीत

वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की अहम मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच क्रिटिकल मिनरल्स, ट्रेड डील, क्वाड, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 04, 2026

S Jaishankar, Marco Rubio meeting, India US strategic partnership, India US trade deal,

विदेश मंत्री जयशंकर ने रुबियो से की मुलाकात (Photo-IANS)

India-US trade deal: विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने वॉशिंगटन दौरे के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की। इस बैठक में क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिज) के क्षेत्र में खोज, खनन और प्रोसेसिंग को लेकर द्विपक्षीय सहयोग को औपचारिक रूप देने पर चर्चा हुई।

जयशंकर ने एक्स पर किया पोस्ट

जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि बातचीत में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के कई अहम पहलुओं पर सहमति बनी, जिनमें व्यापार, ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, तकनीक और क्रिटिकल मिनरल्स शामिल हैं। दोनों नेताओं ने साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय तंत्रों की जल्द बैठकें करने पर भी सहमति जताई।

दोनों नेताओं ने ट्रेड डील का किया स्वागत

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट के बयान के मुताबिक, जयशंकर और रुबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुए भारत-अमेरिका ट्रेड डील का स्वागत किया। बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक देशों के रूप में भारत और अमेरिका को मिलकर नए आर्थिक अवसर खोलने और साझा ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए।

बैठक के अंत में दोनों नेताओं ने क्वाड (Quad) के जरिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि समृद्ध इंडो-पैसिफिक क्षेत्र साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है।

अमेरिका ने घटाया टैरिफ

बता दें कि दोनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया था कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील के तहत अमेरिका भारत पर लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करेगा।

गौरतलब है कि विदेश मंत्री जयशंकर 2 से 4 फरवरी तक अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरान वे क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल में भी हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन मार्को रूबियो द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा, वे अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे।

ये भी पढ़ें

अमेरिका द्वारा टैरिफ घटाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा- ट्रंप निर्भरता
राष्ट्रीय
India US tariff deal, Donald Trump India tariff cut, US reduces tariff on India, Trump tariff announcement India,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Feb 2026 06:44 am

Hindi News / World / India-US trade deal के बीच जयशंकर और रुबियो की हुई मुलाकात, जानें दोनों नेताओं के बीच क्या हुई बातचीत
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ग्रीस में तटरक्षक जहाज और प्रवासियों की नाव में टक्कर, 14 की मौत, कई लापता

Greece
विदेश

बांग्लादेश का भयावह चेहरा: चरम पर राजनीतिक हिंसा, अब तक 11 की मौत, 616 घायल

Bangladesh election violence
विदेश

फिर बढ़ा तनाव: US फाइटर जेट F-35C ने मार गिराया ईरानी ड्रोन, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी धमकी

US-Iran Tensions
विदेश

म्यांमार में 6.0 तीव्रता का भूकंप! कोलकाता से बांग्लादेश तक कांपी धरती, डर के मारे सड़कों पर निकले लोग

Earthquake
विदेश

इस शख्स की एंट्री से बन गई बिगड़ी हुई बात, भारत-अमेरिका ट्रेड डील में निभाई अहम भूमिका

Indian PM Narendra Modi and US President Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.