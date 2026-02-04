‘ऑपरेशन हेरोफ’ से पाक सेना को बड़ा झटका, 280 जवान मारे गए, भारतीय अधिकारी बोले- कभी सोचा नहीं होगा कि…

दूसरी ओर, बीएलए जैसे समूह मजबूत हुए हैं। वे दुश्मन से लड़ने के लिए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुफिया जानकारी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। नेतृत्व में युवा लोग हैं और हाल के दिनों में महिलाएं भी इस संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।