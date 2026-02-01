डर से अपना कैंप छोड़कर भागे पाक सैनिक, दूसरे ने कर लिया कब्जा, खतरनाक हमले के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात

इससे पहले बलोच आर्मी ने प्रांत के गलंगुर इलाके में एक बेस को भी कब्जा कर लिया था। बीएलए द्वारा शुरू किए गए 'ऑपरेशन हेरोफ' का दूसरा चरण लगातार पांचवें दिन भी जारी रहा। इससे प्रांत के कई हिस्सों में इंटरनेट के साथ ट्रेन सेवाएं और प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रम बाधित रहे।