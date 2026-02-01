4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

डर से अपना कैंप छोड़कर भागे पाक सैनिक, दूसरे ने कर लिया कब्जा, खतरनाक हमले के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात

बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने 'ऑपरेशन हेरोफ' के दूसरे चरण में बलूचिस्तान के नुश्की जिले के अहमद वाल इलाके में पाक सेना का एक और कैंप कब्जा लिया। इससे पहले गलंगुर बेस पर भी कब्जा हुआ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 04, 2026

पाक सेना। (फोटो- IANS)

बलोच आर्मी के सामने असीम मुनीर के नेतृत्व वाली पाक सेना की हवा टाइट हो गई है। अब खबर है कि बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने बुधवार को बलूचिस्तान के नुश्की जिले में अहमद वाल इलाके में पाक सेना के एक और कैंप पर कब्जा जमा लिया है।

इससे पहले बलोच आर्मी ने प्रांत के गलंगुर इलाके में एक बेस को भी कब्जा कर लिया था। बीएलए द्वारा शुरू किए गए 'ऑपरेशन हेरोफ' का दूसरा चरण लगातार पांचवें दिन भी जारी रहा। इससे प्रांत के कई हिस्सों में इंटरनेट के साथ ट्रेन सेवाएं और प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रम बाधित रहे।

कई जगहों पर हुई भारी गोलीबारी

बीएलए के ऑपरेशन हेरोफ से जुड़ी चल रही झड़पों के बीच मंगलवार देर रात नुश्की बस टर्मिनल के पास पाकिस्तानी सेना के एक कैंप के पास विस्फोट और भारी गोलीबारी हुई।

निवासियों के अनुसार, शहर के कई इलाकों में जोरदार धमाकों और लगातार गोलीबारी की आवाजें सुनी गईं। इससे अपने घरों में बंद नागरिकों में डर और बढ़ गया।

स्थानीय लोगों ने क्या कहा?

इसके अलावा, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना जानबूझकर आबादी वाले नागरिक इलाकों को निशाना बना रही है, जिससे संभावित नागरिक हताहतों के बारे में गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं।

BLA द्वारा ऑपरेशन हेरोफ के तहत पाकिस्तान में एक साथ कई स्थानों को निशाना बनाया गया। समूह के अनुसार, हमले क्वेटा, नुश्की और बलूचिस्तान के कम से कम 12 अतिरिक्त शहरों में किए गए।

अधिकारी बोले- स्थिति नियंत्रण में

स्थानीय अखबार 'द बलूचिस्तान पोस्ट' ने बताया कि अधिकारियों का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन नुश्की से जमीनी रिपोर्टें कुछ और ही संकेत देती हैं।

इस बीच, बीएलए के आधिकारिक मीडिया चैनल 'हक्कल' ने अपने कई आत्मघाती हमलावरों में से दो की तस्वीरें और पहचान जारी की हैं।

साथ ही एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक महिला लड़ाका अपने चल रहे ऑपरेशन हेरोफ के हिस्से के रूप में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमलों में भाग लेती दिख रही है।

ये भी पढ़ें

‘ऑपरेशन हेरोफ’ से पाक सेना को बड़ा झटका, 280 जवान मारे गए, भारतीय अधिकारी बोले- कभी सोचा नहीं होगा कि…
विदेश
image
#IndiaPakistanConflictमें अब तक

डर से अपना कैंप छोड़कर भागे पाक सैनिक, दूसरे ने कर लिया कब्जा, खतरनाक हमले के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात

India-Arab-Deal

India-Arab Deal: 2030 तक 500 अरब डॉलर का व्यापार, चीन-पाकिस्तान को भारत का कड़ा संदेश!

Asim Munir and Shehbaz Sharif

‘मैं और मुनीर जब दुनिया से पैसों की भीख मांगते हैं तो शर्म…’, पाक पीएम शहबाज का छलका दर्द

Chinese President Xi Jinping, Indian Prime Minister Narendra Modi and Pakistani PM Shehbaz Sharif

भारत से डरा पाकिस्तान? हथियारों के लिए फिर फैलाए चीन के सामने हाथ

Republic Day: भारत में जबरन घुस रहा था शख्स, मना करने पर भी नहीं माना, भारतीय जवानों ने पाकिस्तान में ही कर दिया ढेर

India-Pak Conflicts: भारत के डर से पाकिस्तान ने चीन-तुर्की से कर ली एक और बड़ी डील, सामने आई खुफिया जानकारी

भारत में फिर होगा 26/11 जैसा हमला! लश्कर के डिप्टी चीफ ने दी गीदड़भभकी

युद्ध बंदी बेटे को छोड़ने के लिए तैयार था पाक, सेना प्रमुख करियप्पा ने ठुकरा दिया ऑफर, अयूब खान से कहा- अब वह…

कश्मीर के इस इलाके पर चीन ने ठोका दावा, कहा- यह हिस्सा भारत का नहीं, हमने पाकिस्तान से 1960 में…

Donald Trump with Shehbaz Sharif and Asim Munir

‘ट्रंप के साथ बातचीत होने से क्या? पाक कभी भी भारत जैसा…’, अमेरिकी सांसदों ने सरेआम कर दी पाकिस्तान की फजीहत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

04 Feb 2026 08:49 pm

Hindi News / World / डर से अपना कैंप छोड़कर भागे पाक सैनिक, दूसरे ने कर लिया कब्जा, खतरनाक हमले के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पीएम मोदी मलेशिया क्यों जा रहे हैं, वहां होने वाली डील से भारत को क्या फायदा होगा

PM Modi
कारोबार

“भारत पर शर्तें नहीं थोप सकता अमेरिका”, अमेरिकी पत्रकार ने दिखाया ट्रंप को आईना, पीएम मोदी को बताया महान

Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump
विदेश

War Zone: अपने ही देश में जंग! पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में उतार दिए टैंक और हेलीकॉप्टर

Pakistan Army Operation Balochistan
विदेश

India US Trade Risk: अरब सागर में 'बारूद' की गंध! भारत की 50 लाख आबादी और अरबों का कारोबार खतरे में? इनसाइड स्टोरी

Iran-US War
कारोबार

पीएम मोदी 7-8 फरवरी को जाएंगे मलेशिया, दोनों देशों के संबंधों में मज़बूती पर होगी चर्चा

PM Narendra Modi to visit Malaysia
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.