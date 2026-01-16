भारत में फिर होगा 26/11 जैसा हमला! लश्कर के डिप्टी चीफ ने दी गीदड़भभकी

खुफिया एजेंसियों का मानना है कि सैफुल्लाह का यह बयान महज बयानबाज़ी नहीं, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा की सक्रिय प्रोपेगैंडा रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले भी वह संगठन की तथाकथित “वॉटर फोर्स” का जिक्र कर चुका है, जो समुद्री हमलों की क्षमता की ओर इशारा करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लश्कर के पास सैकड़ों प्रशिक्षित स्कूबा डाइवर्स और स्विमर्स मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान के विभिन्न ठिकानों पर अंडर-वॉटर ऑपरेशंस की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है।