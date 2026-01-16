16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारत में फिर होगा 26/11 जैसा हमला! लश्कर के डिप्टी चीफ ने दी गीदड़भभकी

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने भारत को समुद्री हमले की धमकी दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे प्रोपेगैंडा बताते हुए समुद्री सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Jan 16, 2026

लश्कर-ए-तैयबा की भारत को गीदड़भभकी (X)

भारत के ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) की कामयाबी के बाद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) में खलबली मची हुई है। इसी बौखलाहट में संगठन के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद कसूरी का एक और भड़काऊ और उकसाने वाला बयान सामने आया है। पाकिस्तान के मुरीदके में दिए गए अपने भाषण में कसूरी ने भारत को समुद्री रास्ते से हमले की खुली धमकी दी है।

क्या बोला डिप्टी चीफ?

सैफुल्लाह कसूरी ने कहा, “2025 में हमने आसमान पर राज किया, 2026 में समंदरों पर करेंगे।” यह बयान ऐसे समय आया है जब भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है।

2026 में समंदरों का शहज़ादा बनेगा पकिस्तान

अपने बयान में सैफुल्लाह ने दावा किया कि साल 2025 पाकिस्तान के लिए “फ़िज़ाओं का शहज़ादा” बनने का था और अब 2026 खत्म होने से पहले पाकिस्तान “समंदरों का शहज़ादा” भी बनेगा। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यह बयान हार से उपजी हताशा का नतीजा है, जिसमें वह अब भारतीय नौसेना को निशाना बनाकर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।

सुनियोजित प्रोपेगैंडा का हिस्सा

खुफिया एजेंसियों का मानना है कि सैफुल्लाह का यह बयान महज बयानबाज़ी नहीं, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा की सक्रिय प्रोपेगैंडा रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले भी वह संगठन की तथाकथित “वॉटर फोर्स” का जिक्र कर चुका है, जो समुद्री हमलों की क्षमता की ओर इशारा करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लश्कर के पास सैकड़ों प्रशिक्षित स्कूबा डाइवर्स और स्विमर्स मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान के विभिन्न ठिकानों पर अंडर-वॉटर ऑपरेशंस की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है।

समुद्री रास्ते से 26/11 को अंजाम

इस धमकी को इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि 26/11 मुंबई आतंकी हमला भी समुद्री रास्ते से ही अंजाम दिया गया था। उस दौरान लश्कर के आतंकवादी कराची से नाव के जरिए भारत में दाखिल हुए थे। इसी पृष्ठभूमि में सुरक्षा एजेंसियां हर इनपुट को गंभीरता से जांच रही हैं, खासकर गणतंत्र दिवस से पहले।

देश की समुद्री सीमाओं पर हाई अलर्ट

हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही। भारतीय समुद्री सीमाओं पर निगरानी और गश्त को कई गुना बढ़ा दिया गया है, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

#IndiaPakistanConflictमें अब तक

भारत में फिर होगा 26/11 जैसा हमला! लश्कर के डिप्टी चीफ ने दी गीदड़भभकी

युद्ध बंदी बेटे को छोड़ने के लिए तैयार था पाक, सेना प्रमुख करियप्पा ने ठुकरा दिया ऑफर, अयूब खान से कहा- अब वह…

कश्मीर के इस इलाके पर चीन ने ठोका दावा, कहा- यह हिस्सा भारत का नहीं, हमने पाकिस्तान से 1960 में…

Donald Trump with Shehbaz Sharif and Asim Munir

‘ट्रंप के साथ बातचीत होने से क्या? पाक कभी भी भारत जैसा…’, अमेरिकी सांसदों ने सरेआम कर दी पाकिस्तान की फजीहत

Watch the video… दुर्ग जिला अस्पताल बना शॉपिंग अड्डा, कपड़ा आ रहे फेरी वाले

पिता की हत्या के बाद पाक के लिए जासूसी करने लगा 15 साल का बच्चा, ISI को दी ऐसी जानकारी, जिसे देखकर मची खलबली!

Indian Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping and Pakistani PM Shehbaz Sharif

भारत-पाकिस्तान जंग रुकवाने में चीन ने की थी मदद? पाकिस्तानी अधिकारी का बड़ा बयान

पाकिस्तान के ‘धोखे’ को कभी नहीं भूलेंगे ट्रंप? गजब मारी पलटी, कहा- चीन ने युद्धविराम के लिए भारत से की थी बात

भारत के साथ अब बातचीत की बेचैनी, बांग्लादेश में जयशंकर से पाकिस्तानी नेता ने मिलाया हाथ, फिर क्या हुआ?

parliament winter session, jairam ramesh, congress news,

‘भारत-पाक युद्ध हमने रुकवाए’, चीन के दावे पर भड़की कांग्रेस, कहा- हमारा मजाक बना रहे, ये तब पाकिस्तान के साथ थे और…

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India Pakistan Conflict

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

16 Jan 2026 05:21 pm

Hindi News / National News / भारत में फिर होगा 26/11 जैसा हमला! लश्कर के डिप्टी चीफ ने दी गीदड़भभकी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.