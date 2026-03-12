12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

जहाज की पहचान छिपाई, सिग्नल बंद किया… सऊदी से मुंबई पहुंचा 1.35 लाख टन कच्चा तेल

Crude Oil Ship Mumbai: ईरान और इजराइल-अमेरिका में जारी भीषण युद्ध के बीच सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर आया एक बड़ा टैंकर सुरक्षित मुंबई पहुंच गया है। जिसे अब माहुल स्थित रिफाइनरियों को भेजा गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 12, 2026

Saudi Arabia Crude Oil Ship Mumbai

सऊदी अरब से कच्चे तेल का जहाज सुरक्षित मुंबई पहुंचा (Photo: Social Media)

ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़े भीषण युद्ध के कारण पूरी दुनिया में ईंधन का संकट गहरा गया है। समुद्र में मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सऊदी अरब से 1 लाख 35 हजार 335 टन कच्चा तेल लेकर आ रहा विशाल टैंकर जहाज 'शेनलॉन्ग' (Shenlong Suezmax) तमाम बाधाओं को पार कर सुरक्षित मुंबई पोर्ट पहुंच गया है। इस जहाज का कप्तान एक भारतीय था और यह सऊदी अरब के रास तानूरा बंदरगाह (Saudi port Ras Tanura) से कच्चा तेल लेकर पंहुचा है।

सिग्नल किया बंद, पहचान छिपाई

वैश्विक तेल आपूर्ति ठप होने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पार कर भारत पहुंचने वाला यह पहला जहाज है। मुंबई पहुंचे इस कच्चे तेल को अब माहुल स्थित रिफाइनरियों में भेजा जाएगा, जिससे घरेलू बाजार में आपूर्ति को सुचारू रखने में मदद मिलेगी।

बताया जा रहा है कि हमलों से बचने के लिए जहाज के क्रू ने किसी फिल्म की तरह रणनीति अपनाई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, शेनलॉन्ग जहाज ने 9 मार्च को होर्मुज जलडमरूमध्य में प्रवेश करते समय अपना 'ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम' (AIS) बंद कर दिया था।

एआईएस बंद होने से समुद्र में जहाज को ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है। इतना ही नहीं, अपनी असली पहचान छिपाने के लिए जहाज पर लाइबेरिया के झंडे लगाए गए थे। करीब एक दिन तक रडार से गायब रहने के बाद, यह जहाज बुधवार को मुंबई के तट पर फिर से दिखाई दिया।

पिछले दो हफ्तों से अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों के बाद मिडल ईस्ट में तनाव चरम पर है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है। यह समुद्री मार्ग दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोजाना 20 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चे तेल की आवाजाही इसी रास्ते से होती है।

कम से कम 16 जहाजों पर हुए हैं हमले

ईरान द्वारा पिछले 14 दिनों में कम से कम 16 जहाजों पर हमले किए गए हैं, जिसमें कई भारतीयों की जान भी गई है। ईरान ने इस इलाके में संचालित जहाजों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि वह एक लीटर तेल भी होर्मुज से नहीं जाने देगा। इसके कारण दुनिया भर में गैस, पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई है और कीमतें आसमान छू रही हैं।

खाड़ी क्षेत्र में फंसे है 28 भारतीय जहाज

फिलहाल खाड़ी क्षेत्र में भारतीय ध्वज वाले 28 जहाज मौजूद हैं, जिनमें लगभग 778 भारतीय नाविक सवार हैं। बुधवार को गुजरात के कांडला आ रहे एक थाई जहाज पर हुए हमले के बाद भारत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी।

ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के साथ हुई उच्च स्तरीय बातचीत के बाद, तेहरान अब भारतीय झंडे वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए तैयार हो गया है।

ये भी पढ़ें

गैस संकट पर भड़की उद्धव सेना, कहा- मोदी सरकार ने बोला झूठ, सब भगवान भरोसे चल रहा
मुंबई
LPG Cylinders PM Modi Gas Shortage

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Mar 2026 04:39 pm

Published on:

12 Mar 2026 04:24 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / जहाज की पहचान छिपाई, सिग्नल बंद किया… सऊदी से मुंबई पहुंचा 1.35 लाख टन कच्चा तेल

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘लव जिहाद’ के आरोपों के बीच वायरल गर्ल मोनालिसा का खुलासा, बोलीं – ‘मैं चचेरे भाई से…’

Monalisa and Farman Khan or Love Jihad
मनोरंजन

ईरान-इजरायल संघर्ष: कैप्टन की सूझबूझ से मिसाइलों को दिया चकमा, हार्मुज स्ट्रेट से निकलकर भारत पहुंचा तेल टैंकर

Ship carrying crude oil reached India(Image-AI)
राष्ट्रीय

मेहता सुधर जा वरना… प्रसिद्ध बिल्डर को छोटा शकील के नाम से धमकी, लिफाफे में भेजा जिंदा कारतूस

Mumbai Police Security after Delhi blast
मुंबई

क्या नाबालिग हैं वायरल गर्ल मोनालिसा? शादी के बाद पति ने किया सच का खुलासा

Mahakumbh Girl Monalisa Marriage
मनोरंजन

महाराष्ट्र में केला फसल बीमा घोटाला! 250 करोड़ हड़पने की कोशिश, 27 हजार किसानों को नोटिस

Maharashtra Banana Insurance Scam
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.