जहाज की पहचान छिपाई, सिग्नल बंद किया… सऊदी से मुंबई पहुंचा 1.35 लाख टन कच्चा तेल

ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़े भीषण युद्ध के कारण पूरी दुनिया में ईंधन का संकट गहरा गया है। समुद्र में मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सऊदी अरब से 1 लाख 35 हजार 335 टन कच्चा तेल लेकर आ रहा विशाल टैंकर जहाज 'शेनलॉन्ग' (Shenlong Suezmax) तमाम बाधाओं को पार कर सुरक्षित मुंबई पोर्ट पहुंच गया है। इस जहाज का कप्तान एक भारतीय था और यह सऊदी अरब के रास तानूरा बंदरगाह (Saudi port Ras Tanura) से कच्चा तेल लेकर पंहुचा है।