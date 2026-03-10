गैस संकट पर भड़की उद्धव सेना, कहा- मोदी सरकार ने बोला झूठ, सब भगवान भरोसे चल रहा

राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "संसद में सरकार की ओर से हमसे झूठ कहा गया कि हमारे पास काफी स्टॉक है। कोई भी दिक्कत हुई तो हम चीजे हैंडल कर लेंगे। अब जो हालात बन रहे चाहे वो पुणे का दाहगृह हो या मुंबई-बेंगलुरु के होटल, हर जगह गैस की किल्लत हो रही है, क्योंकि गैस की कमी हो गई है। घरेलू गैस सिलेंडर की भी कमी हो गई है। ये सारी चीजे दिखाता है कि ये सरकार भगवान भरोसे चल रही, सिर्फ बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं और जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा वो आम जनता को करना पड़ रहा है।“