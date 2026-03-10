मिस इंडिया अर्थ रह चुकी मॉडल ने पति पर लगाया ‘लव जिहाद’ का आरोप, बोलीं- ‘24 घंटे बस…’

Sayali Surve Accuses Husband: मिस इंडिया अर्थ 2019 की विजेता सायली सुर्वे ने अपने मुस्लिम पति द्वारा कथित तौर पर उत्पीड़न का सामना करने के बाद हिंदू धर्म अपना लिया है। पिंपरी-चिंचवाड़ की निवासी सायली सुर्वे, जो अब मुंबई में रहती हैं और चार बच्चों की मां हैं, ने अपना नाम बदलकर आद्या सुर्वे रख लिया है। अपने मुश्किल वैवाहिक जीवन के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मुलाकात के बाद उन्होंने 2017 में आतिफ तासे से प्रेम विवाह किया था। परिवार के विरोध के बावजूद उन्होंने शादी की, जिस फैसले पर अब उन्हें पछतावा है।