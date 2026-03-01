मौत से लड़ रहे अनुराग डोभाल के पिता पर दहेज उत्पीड़न का केस, मैनेजर का खुलासा, बोला- वो रितिका भाभी को घर में…

Anurag Dobhal Manager Rohit Pandey Big Revealed: चकाचौंध वाली जिंदगी के पीछे कितनी कड़वी हकीकत छिपी हो सकती है, इसका ताजा उदाहरण फेमस यूट्यूबर और 'यूके07 राइडर' अनुराग डोभाल की मौजूदा स्थिति है। अनुराग इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं और उनके साथ उनकी 8 महीने प्रेग्नेंट पत्नी हैं। जो खुद की खराब हालत में अपने पति का ध्यान रख रही है। हॉस्पिटल में न तो उनके माता-पिता हैं और न ही उनका भाई हैं। ऐसे में उनके मैनेजर रोहित पांडे लगातार यूट्यूबर की नाजुक हालत पर अपडेट दे रहे हैं। अब जो ताजा जानकारी सामने सामने आई हैं उसमें पता चला है कि अनुराह के कूल्हे की हड्डी टूटने की वजह से उनकी एक बड़ी सर्जरी हुई है और उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। उनके फैंस लगातार उनकी जिंदगी की दुआ मांग रहे हैं।