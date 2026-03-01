10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

मौत से लड़ रहे अनुराग डोभाल के पिता पर दहेज उत्पीड़न का केस, मैनेजर का खुलासा, बोला- वो रितिका भाभी को घर में…

Anurag Dobhal Manager Rohit Pandey: अनुराग डोभाल ने जब से सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तब से ही रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। उनके मैनेजर ने यूट्यूबर के पिता को लेकर बताया कि वह रितिका को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। शादी वेन्यू से ही उन्हें घर से बाहर कर दिया गया था।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 10, 2026

Anurag Dobhal uk07 rider filed dowry case against parents last year manager big reveals youtuber family dispute

अनुराग डोभाल ने किया था सुसाइड अटेम्प्ट

Anurag Dobhal Manager Rohit Pandey Big Revealed: चकाचौंध वाली जिंदगी के पीछे कितनी कड़वी हकीकत छिपी हो सकती है, इसका ताजा उदाहरण फेमस यूट्यूबर और 'यूके07 राइडर' अनुराग डोभाल की मौजूदा स्थिति है। अनुराग इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं और उनके साथ उनकी 8 महीने प्रेग्नेंट पत्नी हैं। जो खुद की खराब हालत में अपने पति का ध्यान रख रही है। हॉस्पिटल में न तो उनके माता-पिता हैं और न ही उनका भाई हैं। ऐसे में उनके मैनेजर रोहित पांडे लगातार यूट्यूबर की नाजुक हालत पर अपडेट दे रहे हैं। अब जो ताजा जानकारी सामने सामने आई हैं उसमें पता चला है कि अनुराह के कूल्हे की हड्डी टूटने की वजह से उनकी एक बड़ी सर्जरी हुई है और उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। उनके फैंस लगातार उनकी जिंदगी की दुआ मांग रहे हैं।

अनुराग के मैनेजर ने किया पिता को लेकर बड़ा खुलासा (Anurag Dobhal Manager Rohit Pandey Big Revealed)

इसी बीच अनुराग के मैनेजर रोहित पांडे ने SCREEN को दिए इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं। उन्होंने उस खबर को लेकर भी बात जो सोशल मीडिया पर फैल रही है कि एक्सीडेंट के अनुराग के माता-पिता ने उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। रोहित पांडे ने बताया, "हां ये सब सच हैं लेकिन यह सब एक्सीडेंट के बाद नहीं हुआ, बल्कि पिछले साल ही उनके पिता ने अखबार में विज्ञापन देकर अनुराग और उनकी पत्नी से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे।"

अनुराग ने मां के लिए खरीदी थी जमीन (Anurag purchased property Rs 2.5 crores in his mother name)

रोहित ने आगे कहा, “अनुराग ने अपनी मां के नाम पर 2.5 करोड़ रुपये की एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसे बाद में बेच दिया गया था। इसी बात से नाराज होकर उनके पिता ने यह कड़ा कदम उठाया।” मैनेजर ने बताया कि अनुराग अपने पिता के सामने मिन्नतें करता था, सिर पटकता था कि वह रितिका के साथ उसके रिश्ते को स्वीकार कर लें, लेकिन परिवार टस से मस नहीं हुआ।

अनुराग ने किया था पिता पर दहेज का केस (Anurag Dobhal filed dowry case against parents)

अनुराग और उनके परिवार के बीच दरार तब और बढ़ गई जब शादी के बाद रितिका भाभी को घर में घुसने तक नहीं दिया गया। रोहित ने बताया, "शादी के वेन्यू से ही उन्हें घर आने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें रिजॉर्ट जाना पड़ा। रितिका को 'पहली रसोई' तक की रस्म नहीं करने दी गई।"

लगातार हो रहे मानसिक टॉर्चर और बेदखली के बाद, अब अनुराग और रितिका ने अपने माता-पिता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। मैनेजर का कहना है कि यह कदम किसी लालच में नहीं, बल्कि परिवार द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के जवाब में उठाया गया है।

8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी अस्पताल में दे रही हैं साथ (Anurag Dobhal Wife Ritika Pregnant 8 Months)

इस पूरे विवाद के बीच सबसे भावुक करने वाली बात यह है कि अनुराग की पत्नी रितिका 8 महीने की प्रेग्नेंट हैं। अपनी नाजुक हालत और लोगों की नफरत झेलने के बाद भी वह अस्पताल में अनुराग के साथ डटी हुई हैं। जिस सुबह अनुराग को भर्ती कराया गया था, वह सुबह 6 बजे ही वहां पहुंच गई थीं। फिलहाल अस्पताल में उनके साथ करीब 50 करीबी दोस्त और फैंस मौजूद हैं।

"सब व्यूज का खेल नहीं है"

मैनेजर रोहित ने उन इन्फ्लुएंसर्स (जैसे मैक्सटर्न) को भी करारा जवाब दिया है जो इसे 'व्यूज के लिए नौटंकी' बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग को व्यूज की चिंता नहीं है, वह एक गहरे मानसिक संकट से गुजर रहे थे। एक्सीडेंट वाली रात का जिक्र करते हुए रोहित ने बताया कि अनुराग ने फोन पर कहा था कि उन्हें "घुटन" हो रही है और वह ताजी हवा में सांस लेना चाहते हैं। उसके बाद जो हुआ, वह सबके सामने है।

ये भी पढ़ें

फूट-फूटकर रोई अनुराग डोभाल की पत्नी, हॉस्पिटल से वीडियो आया सामने, हालत देख घबराए लोग
मनोरंजन
Anurag Dobhal aka uk07 Wife bitterly crying in hospital video viral fans worried youtuber health

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Mar 2026 07:02 pm

Hindi News / Entertainment / मौत से लड़ रहे अनुराग डोभाल के पिता पर दहेज उत्पीड़न का केस, मैनेजर का खुलासा, बोला- वो रितिका भाभी को घर में…

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अनुराग डोभाल की पत्नी रितिका को घर में नहीं मिली थी एंट्री… मैनेजर ने किया पूरे सच का खुलासा

Anurag Dobhal Dowry Case
मनोरंजन

डिप्रेशन का मजाक बनाया…अनुराग डोभाल पर भड़का ‘द 50’ का ये कंटेस्टेंट, बोले- 150 की स्पीड में सुसाइड कैसे…

Sidharth Bhardwaj On Anurag Dobhal Suicide Attempt
TV न्यूज

मिस इंडिया अर्थ रह चुकी मॉडल ने पति पर लगाया ‘लव जिहाद’ का आरोप, बोलीं- ‘24 घंटे बस…’

Sayali Surve Accuses Husband
मनोरंजन

‘मेरी दोस्त को मिल रहीं रेप की धमकियां…’, ‘द 50’ शो फेम सिद्धार्थ भारद्वाज ने रजत दलाल पर लगाए गंभीर आरोप लगाए

Sidharth Bhardwaj allegations on Rajat Dalal
मनोरंजन

‘धुरंधर 2’ की एक टिकट का प्राइस 3100 रुपये, रिलीज से पहले ही सिनेमाघर हुए हाउसफुल, रिकॉर्ड किए ब्रेक

Dhurandhar 2 Advance Booking Report
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.