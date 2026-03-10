‘मेरी दोस्त को मिल रहीं रेप की धमकियां…’, ‘द 50’ शो फेम सिद्धार्थ भारद्वाज ने रजत दलाल पर लगाए गंभीर आरोप लगाए

फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने कहा, 'रजत की पीआर टीम भी है, गंदे-गंदे कमेंट करवाते हैं, बॉट्स चलाते हैं।' उन्होने आगे बताया कि आजकल एक बॉट मैसेज के लिए लगभग 10-15 रुपये का रेट है। सिद्धार्थ ने बताया, 'मेरी दोस्त है उसे बलात्कार की धमकियां आ रही हैं, जिसने उस रील पर कमेंट कर दिया था।' उन्होंने यह भी कहा कि उसे भेजे गए मैसेज चर्चा के लायक भी नहीं थे। सिद्धार्थ ने ऐसे मैसेज भेजने वालों की निंदा करते हुए कहा, "ये लोग खुले घूम रहे हैं बाहर, जो ऐसी बातें लिख सकते हैं किसी औरत को कि दिल रो पड़ेगा आपका पढ़ के।'