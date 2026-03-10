अनुराग डोभाल का होगा पर्दाफाश! भाई ने पोस्ट में दी चेतावनी, बोले- पिछले 2 दिनों से…

Anurag Dobhal Brother Kalam Ink Post: सोशल मीडिया पर उस समय हंगामा मच गया था जब मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल (The UK07 Rider) ने परिवार पर प्रॉपर्टी हड़पने और टॉर्चर करने का आरोप लगाया था। इसके तुरंत बीच उनके भाई ने भी चेतावनी देते हुए अनुराग की प्राइवेट चैट लीक कर दी थी और खुलासा किया था कि वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते थे। जिसके बाद उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी। इसके बाद अनुराग पर ही कई सवाल खड़े हो गए थे और फिर अचानक अनुराग ने लाइव आकर सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उनका भयानकर एक्सीडेंट हुआ और आनन-फानन में उन्हें लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया।