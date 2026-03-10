प्यार ऐसा हो जो…, फैन की ऐसी पोस्ट पढ़कर इमोशनल हुईं रश्मिका मंदाना और कही दिल की बात

Rashmika Mandanna Emotional Fan Note: पिछले महीने 26 फरवरी को रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपने करीबी और परिवार की उपस्थिति में उदयपुर में शादी के बंधन में बंध गए। इस कपल की शादी ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरीं। शादी के बाद कपल ने 4 मार्च को हैदराबाद में रिसेप्शन पार्टी रखी, जिसमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारे शामिल हुए। अब कपल सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों के प्यार और स्नेह के लिए अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। कुछ दिन पहले विजय देवरकोंडा ने अपनी छोटी फैन के प्यारे से मेसेज का प्यारभरा जवाब दिया था, जिसमें इंटरनेट यूजर का दिल जीत लिया था. अब इसी बीच एक फैन की पोस्ट पढ़कर रश्मिका मंदाना इमोशनल हो गईं, और दिया जवाब।