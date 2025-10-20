हिन्दू धर्म में शादी होने के बाद भी फेमस एक्ट्रेस का दफनाया गया था पार्थिव शरीर, कैंसर से हार गई थीं जिंदगी की जंग

इन्होंने बताया, ‘मेरी मां जब बीमार हुईं। मेरे पिता पूरी तरह से टूट गए। उन्हें खाने का होश तक नहीं था वो दिन रात सिर्फ सिगरेट पीते रहते थे। वो मां के पास हॉस्पिटल में ही रहते थे। मेरी मां की दो हफ्तों में सात सर्जरी हुईं थीं। इतना ज्यादा खून बह रहा था कि बार-बार उनकी सर्जरी करनी पड़ रही थी। आखिरकार, ऐसी स्थिति बन गई कि उन्हें टेप से बांधना पड़ा क्योंकि टांके नहीं लगाए जा सकते थे। हमने अपने पेरेंट्स को ऐसी स्थिति में देखा था कि हम अचानक ही बड़े हो गए। हम महज 14-15 साल के थे। हमें पापा का भी ध्यान रखना पड़ा कि वो खाना खा रहे हैं या नहीं क्योंकि हम उन्हें खो नहीं सकते थे।‘