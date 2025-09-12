जब सुनील दत्त ने सुनाई बंटवारे की दर्दनाक दास्तां, बिछड़ गया था पूरा परिवार

Last Interview of Legendary Actor Sunil Dutt: सुनील दत्त, सिर्फ नाम ही काफी है, जिन्हें इंडस्ट्री के लोग दत्त साहब भी कहते थे। सुनील दत्त अपनी रील और रियल दोनों लाइफ के हीरो थे। उनकी चाल हो या बात करने का अंदाज दोनों के ही लोग मुरीद थे। परेश रावल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ‘मैंने मदर टेरेसा को नहीं देखा लेकिन दत्त साहब को देखा है’ तो वहीं अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे से कहा था कि ‘अगर चलना सीखना है तो दत्त साहब की तरह चाल चलना सीखो वो एक पैंथर की तरह चलते हैं।‘ दत्त साहब की लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही कभी पत्नी को लेकर तो कभी बेटे संजय दत्त को लेकर। चलिए उनकी लाइफ के कुछ और किस्सों के बारे में जानते हैं।