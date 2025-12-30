चीनी मीडिया ने सलमान खान की Battle of Galwan को बनाया निशाना, तथ्यों से छेड़छाड़ का किया दावा

Battle Of Galwan Teaser Controversy: फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज हो चुका है। टीजर रिलीज करने के 3 दिन बाद, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मौखिक रूप पर फैक्ट्स को तोड़-मरोड़कर पेश करने के लिए इस पर टिप्पणी की और बताया, "बॉलीवुड फिल्म Battle of Galwan फैक्ट्स को तोड़-मरोड़कर पेश करने के लिए विवाद खड़ा करती है। कोई भी 'ओवर-द-टॉप' ड्रामा किसी देश के पवित्र इलाके को प्रभावित नहीं कर सकता ऐसे हेडलाइन वाले आर्टिकल में दावा किया गया कि सलमान खान-स्टारर फिल्म में जून 2020 की जो घटनाएं दिखाई गई हैं, वे फैक्ट्स से मेल नहीं खातीं, सब फेक है।"