30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

चीनी मीडिया ने सलमान खान की Battle of Galwan को बनाया निशाना, तथ्यों से छेड़छाड़ का किया दावा

Battle of Galwan Teaser Controversy: चीनी मीडिया ने सलमान खान की फिल्म Battle of Galwan को निशाना बनाया है और इस फिल्म पर तथ्यों से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। मीडिया का दावा है कि फिल्म में युद्ध के वास्तविक घटनाक्रम को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 30, 2025

चीनी मीडिया ने सलमान खान की Battle of Galwan को बनाया निशाना, फिल्म पर तथ्यों से छेड़छाड़ का दावा किया

Battle of Galwan (सोर्स: X)

Battle Of Galwan Teaser Controversy: फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज हो चुका है। टीजर रिलीज करने के 3 दिन बाद, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मौखिक रूप पर फैक्ट्स को तोड़-मरोड़कर पेश करने के लिए इस पर टिप्पणी की और बताया, "बॉलीवुड फिल्म Battle of Galwan फैक्ट्स को तोड़-मरोड़कर पेश करने के लिए विवाद खड़ा करती है। कोई भी 'ओवर-द-टॉप' ड्रामा किसी देश के पवित्र इलाके को प्रभावित नहीं कर सकता ऐसे हेडलाइन वाले आर्टिकल में दावा किया गया कि सलमान खान-स्टारर फिल्म में जून 2020 की जो घटनाएं दिखाई गई हैं, वे फैक्ट्स से मेल नहीं खातीं, सब फेक है।"

फिल्म पर तथ्यों से छेड़छाड़ का दावा किया

खबरों में ये बताया गया कि भारतीय सेना के ऑफिसर कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू की लड़ाई में बलिदान देने वाली बहादुरी को सो-कॉल्ड अहम रोल बताकर विवादित तरीके से खारिज कर दिया और इसमें आगे बताया कि फिल्म का टीजर चीनी नेटिजन्स को पसंद नहीं आया, जिनमें से कुछ ने 'बैटल ऑफ गलवान' को ओवर-द-टॉप फिल्म बताया।

इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में 15 जून, 2020 की झड़प की जिम्मेदारी सीधे भारत पर डाली गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) का उल्लंघन किया और गलवान घाटी में हालात को जानबूझकर भड़काया और इसमें दावा किया गया कि भारतीय सेना की कार्रवाइयों ने "बॉर्डर इलाकों की स्थिरता को कमजोर किया और चीनी सैनिकों की जान को खतरा पहुंचाया।"

जबकि भारत ने ऑफिशियली इस बेरहमी से हुई आमने-सामने की लड़ाई में अपने लगभग 20 सैनिक खो दिए थे, चीनी पब्लिकेशन ने आरोप लगाया कि "भारत ने हताहतों के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया। साथ ही, इंटरनेशनल कम्युनिटी को गुमराह करने और चीनी सेना को बदनाम करने की कोशिश की।" बता दें, उस समय के डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सीनियर कर्नल रेन गुओकियांग के हवाले से चीन में हुए झड़प में 4 लोगों के मारे जाने की बात मानी, जबकि शुरू में वो लंबे समय तक अपनी तरफ से किसी भी नुकसान से इनकार करता रहा था।

सलमान खान की Battle of Galwan को बनाया निशाना

दरअसल, आर्टिकल में भारत पर अपने फिल्म का इस्तेमाल राष्ट्रवादी भावना भड़काने के लिए कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया था। बता दें, रिपोर्ट में इस घटना पर बीजिंग की पुरानी बात दोहराते हुए कहा गया, "भारत ने पहले बॉर्डर पार किया और PLA ने कानून के हिसाब से चीन के इलाके की रक्षा की, बस।" हलांकि, गलवान की लड़ाई को नफरत की भावना भड़काने के लिए और एक सिनेमाई टूल बताते हुए, रिपोर्ट में फिल्म को एक बड़ी कहानी का हिस्सा बताया गया, जिसके बारे में दावा किया कि ये तनाव बढ़ाने की एक कोशिश है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

30 Dec 2025 02:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / चीनी मीडिया ने सलमान खान की Battle of Galwan को बनाया निशाना, तथ्यों से छेड़छाड़ का किया दावा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Drishyam 3: ‘विग विवाद’ के बीच अक्षय खन्ना टोपी पहने पहली बार आए सामने, फैंस ने लगाई कमेंट की लाइन

Akshaye Khanna after long time spotted with cap amid drishyam 3 wig controversy
बॉलीवुड

रेखा ने अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य की तस्वीर को चूमा, लुटाया प्यार, वीडियो आया सामने

Rekha kisses Amitabh Bachchan grandson Agastya photo
बॉलीवुड

काश मैं भी एक लड़का होती…Dhurandhar पर बोलीं यामी गौतम, खुद को लेकर कह दी ऐसी बात

Yami Gautam On Dhurandhar:
बॉलीवुड

सनी देओल के चेहरे पर दिखा पिता धर्मेंद्र को खोने का दर्द, वीडियो देख फैंस भी नहीं रोक पाए आंसू

Sunny Deol Film Ikkis Special Screening
बॉलीवुड

यह मेरा नंबर नहीं है… फेमस एक्ट्रेस को आनन-फानन में करना पड़ा पोस्ट, सामने आई वजह?

Kriti Kharbanda
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.