बॉलीवुड

‘भाईजान’ से कोई नहीं ले सकता पंगा! ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर आउट होते ही… फिल्म ‘अल्फा’ के मेकर्स को खिसकानी पड़ी रिलीज डेट

Yash Raj Films Alpha Movie Update: इधर सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज हुआ… उधर ‘यशराज फिल्म्स’ के बैनर तले बनी मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'अल्फा' की रिलीज डेट आगे बढ़ानी पड़ी। ऐसे क्यों हुआ? चलिए आपको पूरी बात बताते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 27, 2025

Alpha vs Battle of Galwan

अल्फा वर्सेस बैटल ऑफ गलवान: फिल्म का पोस्टर (इमेज सोर्स: IMDb)

Salman Khan Movie Battle of Galwan: आज सलमान खान के जन्मदिन के मौके पर ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर रिलीज हुआ, जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यहां तक तो सब ठीक था… लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि ‘यशराज फिल्म्स’ ने अपनी मोस्ट-अवेटेड मूवी ‘अल्फा’ की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है।

खबरों के मुताबिक, ‘अल्फा’ के विजुअल इफेक्ट्स तैयार होने में अभी कुछ और महीने लगेंगे। इसी बीच जब यशराज फिल्म्स को पता चला कि सलमान खान अपनी नई फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की रिलीज के लिए तैयार हैं, तो प्रोडक्शन हाउस ने तुरंत 17 अप्रैल 2026 की डेट खाली कर दी। यह वही तारीख थी जो पहले ‘अल्फा’ की रिलीज के लिए तय की गई थी।

इससे पहले ‘अल्फा’ को क्रिसमस 2025 पर रिलीज किया जाना था, लेकिन भारी VFX वर्क की वजह से फिल्म की रिलीज आगे बढ़ाकर 17 अप्रैल 2026 कर दी गई थी। ‘यशराज फिल्म्स’ ने खुद बताया था कि वे दर्शकों को सबसे शानदार विजुअल क्वालिटी दिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा और समय चाहिए।

आदित्य चोपड़ा को तुरंत लेना पड़ा फैसला

सूत्रों की मानें तो यशराज फिल्म्स ने 17 अप्रैल की तारीख इसलिए तय की थी क्योंकि उस दौरान कोई बड़ी फिल्म टकरा नहीं रही थी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब आदित्य चोपड़ा को पता चला कि सलमान खान की दमदार फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ भी इसी डेट पर नजर गड़ाए बैठी है। बस, आदित्य ने बिना देर किए फैसला कर लिया कि अब ये फिल्म उस डेट पर नहीं रिलीज होगी।

बता दें सलमान और आदित्य की दोस्ती सालों पुरानी है, इसलिए आदित्य ने तुरंत डेट सलमान के लिए छोड़ दी। अब यशराज फिल्म्स जल्द ही ‘अल्फा’ की नई रिलीज डेट अनाउंस करने वाला है।

‘अल्फा’ को शिव रावेल डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ एक्शन अवतार में लीड रोल निभा रही हैं। इनके साथ अनिल कपूर और बॉबी देओल भी मजबूत किरदारों में नजर आएंगे।

'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर आउट

सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर मेकर्स ने शनिवार को जारी कर दिया। टीजर की शुरुआत सलमान खान की दमदार आवाज से होती है, जिसमें वह कहते हैं , “जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना… और कहना- जय बजरंग बली! बिरसा मुंडा की जय! भारत माता की जय!”

बता दें ‘बैटल ऑफ गलवान' साल 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है, जहां भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना का डटकर मुकाबला किया था।

