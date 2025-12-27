मात्र 75 रुपये थी सलमान खान की First Salary, जिसके लिए किया था होटल में डांस

सलमान खान की फोटोज। (फोटो सोर्स: IMDb)
Salman Khan First Salary: सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। बॉलीवुड ही नहीं उनके चाहने वाले और करीबी सब उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं मुंबई में तो बांद्रा-वर्ली सी लिंक को सलमान खान को ट्रिब्यूट देने के लिए रौशननी से जगमग कर दिया गया है। भाईजान की पॉपुलैरिटी इतनी है कि उनके घर के बाहर भी फैंस का जमावड़ा लगा हुआ है, हर कोई सलमान खान को उनके 60वें बर्थडे पर विश करने के लिए वहां पहुंचा है। 60 की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच रहे होते हैं उस उम्र में भी सलमान के प्रति लोगों की ये दीवानीयत सच में कमाल है। वहीं, इन सबके बीच सलमान खान के एक्टिंग से पहले के दिनों एक किस्सा आपके लिए पेश कर रहे हैं, जब सलमान खान ने एक होटल में किया था डांस।
हाल ही में सलमान खान का एक पुराना इंटरव्यू सामने आया है जिसमें सलमान खान ने बताया था कि एक बार उन्होंने एक होटल में डांस किया था जिसके लिए उनको पैसे भी मिले थे। सलमान ने अपने इंटरव्यू में बताया था, 'मेरी पहली सैलरी मात्र 75 रुपये थी। मैं अपने एक दोस्त के साथ एक होटल में गया था जहां वो डांस कर रहा था उसने मुझे भी मजे के लिए अपने साथ ले लिया जिसके बाद मुझे 75 रुपये मिले थे।' इसके आगे उन्होंने बताया कि 75 रुपये से शुरू हुई उनकी कमाई धीरे-धीरे बढ़ी। एक ब्रांड के लिए उन्हें 750 रुपये और सबसे लंबे समय तक चलने वाले ब्रांड के लिए 105 रुपये मिले।
बड़ा स्टार बनने से पहले सलमान खान ने अपने कॅरियर की शुरुआत एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में की थी। सलमान खान ने भले ही 1988 में आई फिल्म ‘बीवी हो तो ऐसी’ में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था लेकिन लीड एक्टर के तौर पर वो सूरज बड़जात्या की 1989 की रोमांटिक फिल्म 'मैंने प्यार किया' से रातों-रात स्टार बन गए थे। इसी फिल्म ने उनके शानदार करियर की नींव रखी। बता दें कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी सैलरी मात्र 31,000 रुपये थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाद में प्रोड्यूसर्स ने उनके काम से प्रभावित होकर फिल्म उनकी फीस बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी थी।
बता दें कि सलमान खान का असली नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है। सलमान लगभग 37 सालों से बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं और 60 की उम्र में भी उनकी पॉपुलैरिटी और स्टारडम कमाल का है। आपको जानकार हैरानी होगी कि सलमान खान ने एक के बाद एक लगातार 17 फिल्में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई हैं। बॉलीवुड का कोई दूसरा एक्टर सलमान का ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉक्स ऑफिस पर भाईजान की मौजूदगी ही फिल्म को 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करा देती है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग