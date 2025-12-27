बर्थडे पर सलमान खान का सरप्राइज, Battle of Galwan का टीजर रिलीज होते ही मचा तहलका

Battle of Galwan Teaser Out (सोर्स: X)
Battle of Galwan Teaser Out: आज 27 दिसंबर को सलमान खान अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। देर रात भाईजान के फार्महाउस पर सितारों का मेला लगा, जिसमें परिवार से लेकर उनके दोस्त इसमें शामिल हुए। बॉलीवुड के सितारों के पहुंचने और इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में शामिल होने के लगातार वीडियो आ रहे हैं। इस बीच, सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर आज यानी उनके बर्थडे पर रिलीज कर दिया गया है।
बता दें, फिल्म के टीजर में सलमान खान का लुक पहले से कहीं ज्यादा दमदार और स्ट्रॉग नजर आ रहा है और सेना की वर्दी में उनका दमदार अंदाज ये साफ कर देता है कि ये फिल्म देशभक्ति, जज्बे और सर्वोच्च बलिदान की एक दर्दनाक कहानी कहने वाली है। टीजर की शुरुआत गहरे बैकग्राउंड म्यूजिक और कड़क डायलॉग्स से होती है, जो सीधे फैंस के दिल को छू जाने वाले हैं। साथ ही, कुछ ही सेकेंड्स के इस पावर-पैक टीजर ने फिल्म को लेकर फैंस के बीच उम्मीदों का ग्राफ और भी बढ़ा दिया है।
फिल्म की कहानी की बात करें तो, 'बैटल ऑफ गलवान' भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई ऐतिहासिक झड़प पर बेस्ड है। ये घटना भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य की मिसाल मानी जाती है, जहां देश के जवानों ने हर चुनौती का डटकर सामना किया था। फिल्म में हाई-ऑक्टेन एक्शन के साथ-साथ मजबूत इमोशन और दमदार देशभक्ति का तड़का देखने को मिलेगा।
फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर #BattleOfGalwan और #SalmanKhanBirthday जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। बता दें, फैंस सलमान खान को उनके खास दिन पर बधाइयों के साथ-साथ फिल्म के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। कई यूजर्स ने तो इसे सलमान खान के करियर की सबसे अलग और गंभीर फिल्मों में से एक बताया है। मेकर्स का दावा है कि इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है और फिल्म में रियल लोकेशंस, हाई लेवल एक्शन सीक्वेंस और दमदार वीएफएक्स का यूज किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग