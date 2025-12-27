बर्थडे पर सलमान खान का सरप्राइज, Battle of Galwan का टीजर रिलीज होते ही मचा तहलका



बता दें, फिल्म के टीजर में सलमान खान का लुक पहले से कहीं ज्यादा दमदार और स्ट्रॉग नजर आ रहा है और सेना की वर्दी में उनका दमदार अंदाज ये साफ कर देता है कि ये फिल्म देशभक्ति, जज्बे और सर्वोच्च बलिदान की एक दर्दनाक कहानी कहने वाली है। टीजर की शुरुआत गहरे बैकग्राउंड म्यूजिक और कड़क डायलॉग्स से होती है, जो सीधे फैंस के दिल को छू जाने वाले हैं। साथ ही, कुछ ही सेकेंड्स के इस पावर-पैक टीजर ने फिल्म को लेकर फैंस के बीच उम्मीदों का ग्राफ और भी बढ़ा दिया है।