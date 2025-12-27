शूटिंग सेट पर लेट पहुंचते हैं सलमान खान? बैटल ऑफ गलवान की को-स्टार ने बताया सब

चित्रांगदा ने सलमान के काम के प्रति समर्पण की तारीफ करते हुए कहा, "मेरे लिए, सब कुछ सरप्राइज था क्योंकि आपको बहुत कुछ बताया जाता है और आप उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था।" सलमान हर किसी की परफॉर्मेंस में शामिल रहते थे, पहले शूट हुए सीन को देखना चाहते थे और उन पर बैठकर चर्चा करते थे। चित्रांगदा ने उन दावों को भी खारिज किया जिनमें कहा था कि सलमान अपने सिनेमा के प्रति उदासीन हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा, "जब लोग कहते हैं कि वो अपने सिनेमा के प्रति उदासीन हैं, तो मुझे यकीन नहीं होता वो बहुत इन्वेस्टेड और कंसर्न्ड हैं। अपने काम के प्रति डेडिकेशन के लिए मैं उस आदमी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूं। वो सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं।"