शूटिंग सेट पर लेट पहुंचते हैं सलमान खान? बैटल ऑफ गलवान की को-स्टार ने बताया सब

Chitrangda Singh on salman khan (सोर्स: X)
Chitrangda Singh on salman khan: इस साल भाईजान की फिल्म 'सिकंदर' भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न दिखा पाई हो, लेकिन अब सुपरस्टार की अगली बड़ी रिलीज 'बैटल ऑफ गलवान' पर सबकी नजरें टिकी हैं, जिससे वो जबरदस्त वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। ये फिल्म उनके फैंस के लिए मेस्ट अवेटेड है।
बता दें, आज 27 दिसंबर को सलमान खान अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। देर रात भाईजान के फार्महाउस पर सितारों का मेला लगा, जिसमें परिवार से लेकर उनके दोस्त इसमें शामिल हुए। सलमान ने इस दौरान पैप्स के साथ केक भी काटा। बॉलीवुड के सितारों के पहुंचने और इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में शामिल होने के लगातार वीडियो आ रहे हैं। इस बीच, फिल्म की सह-कलाकार चित्रांगदा सिंह ने अपने किरदार और सलमान के साथ पहली बार काम करने के अनुभव को लेकर कुछ खास बातें शेयर की हैं। तो आइए जानते हैं।
साल 2025 एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह के लिए अच्छा साबित हुआ और कई सफल प्रोजेक्ट्स से भरा रहा। एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' के सेट से उनकी 'प्रोफेशनल एथिक्स' को लेकर पहले भी कुछ दावे किए थे और अब चित्रांगदा ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के बारे में बताया हैं। सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' के सेट से जुड़े एक क्रू एक मेंबर ने इससे पहले भी कई दावा किया कि सुपरस्टार के काम करने का तरीका अलग है, जिसके कारण शूटिंग शेड्यूल में हमेशा देरी होती है। इन दावों के बाद, हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि आखिर साथ काम करने वाले कलाकार उनके बारे में क्या सोचते है।
चित्रांगदा ने जूम के साथ अपने एक इंटरव्यू में बताया, "मैंने भी इसके बारे में सुना था और मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूं कि वो एक भी दिन लेट नहीं हुए।" चित्रांगदा ने बताया, "सलमान न केवल समय पर आते थे, बल्कि स्पेशल सीन के शूटिंग के दौरान, भले ही वो शॉट में न हों, तब भी सेट पर मौजूद रहते थे, वो सुबह 10.30 बजे वहां होते थे। सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन।"
इतना ही नहीं, चित्रांगदा ने आगे बताया कि सलमान फिल्म के प्रोडक्शन में पूरी तरह से 'इन्वेस्टेड' रहते हैं और सीन्स को बेहतर बनाने के लिए इनपुट भी देते हैं और हर किसी का एक्सपीरियंस अपना होता है। मैं वही कह रही हूं जो मैंने उनके साथ एक्सपीरियंस किया है। वो इतने इन्वेस्टेड होते हैं और हर समय सोचते रहते हैं कि इस सीन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उन्हें ऐसा करते देखना बहुत अच्छा लगता है।"
चित्रांगदा ने सलमान के काम के प्रति समर्पण की तारीफ करते हुए कहा, "मेरे लिए, सब कुछ सरप्राइज था क्योंकि आपको बहुत कुछ बताया जाता है और आप उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था।" सलमान हर किसी की परफॉर्मेंस में शामिल रहते थे, पहले शूट हुए सीन को देखना चाहते थे और उन पर बैठकर चर्चा करते थे। चित्रांगदा ने उन दावों को भी खारिज किया जिनमें कहा था कि सलमान अपने सिनेमा के प्रति उदासीन हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा, "जब लोग कहते हैं कि वो अपने सिनेमा के प्रति उदासीन हैं, तो मुझे यकीन नहीं होता वो बहुत इन्वेस्टेड और कंसर्न्ड हैं। अपने काम के प्रति डेडिकेशन के लिए मैं उस आदमी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूं। वो सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं।"
दरअसल, 'बैटल ऑफ गलवान' एक सच्ची कहानी पर बेस्ड फिल्म है, जिसे अपूर्व लखिया निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह और सलमान खान एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। फिल्म का पहला लुक आज 27 दिसंबर, सलमान खान के 60वें जन्मदिन के मौके पर आने की उम्मीद है, हालांकि इसकी रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग