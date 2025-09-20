‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग से सलमान खान ने लिया ब्रेक, जानें क्या है मामला

Battle Of Galwan: सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग का पहला शेड्यूल लद्दाख में पूरा हो चुका है और वे कुछ दिन पहले ही मुंबई लौटे। दरअसल, फिल्म का दूसरा शेड्यूल मुंबई में शुरू होने वाला है, लेकिन सलमान फिलहाल कुछ दिन आराम करेंगे क्योंकि वे स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों से जूझ रहे हैं।
फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का दूसरा शेड्यूल सबसे खास शेड्यूल में से एक होगा। क्योंकि इसमें कई इमोशनल और एक्शन सीन्स शूट होने वाले हैं। फिल्म के डायरेक्टर्स ने इन सीन्स को शूट करने की पूरी प्लानिंग कर ली है, लेकिन सलमान पहले आराम करेंगे। बता दें कि सलमान लद्दाख से वापस लौटे थे और उन्हें क्लीन शेव लुक में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था।
दरअसल, 'पिंकविला' के अनुसार सलमान खान और उनकी पूरी टीम ने लद्दाख में 10 डिग्री से भी कम तापमान में शूटिंग की। सलमान ने स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों से जूझते हुए कम ऑक्सीजन लेवल और खतरनाक स्थिति में शूटिंग की। साथ ही टीम ने कुछ एक्शन और ड्रामेटिक सीन्स की शूटिंग रियल लोकेशन्स पर की है। सलमान को कुछ हेल्थ इशूज हैं और इसलिए वे अभी अगले हफ्ते तक आराम करेंगे और इसके बाद शूट पर लौटेंगे।
'बैटल ऑफ गलवान' का लद्दाख शेड्यूल 45 दिनों का था, जिसे रियल लोकेशन्स पर शूट किया गया। सलमान वहां सेट पर 15 दिन तक रहे। दरअसल, अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 2020 में गलवान की घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़पों पर बेस्ड है। इस लड़ाई में किसी हथियार, बंदूक या गोलियों का इस्तेमाल नहीं हुआ था। आपको बता दें कि फिल्म में सलमान बिहार रेजिमेंट के कर्नल बी. संतोष बाबू का किरदार निभाएंगे, जो इस झड़प में शहीद हो गए थे। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी मेन लीड में नजर आएंगी।