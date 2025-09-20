‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग से सलमान खान ने लिया ब्रेक, जानें क्या है मामला

'बैटल ऑफ गलवान' का लद्दाख शेड्यूल 45 दिनों का था, जिसे रियल लोकेशन्स पर शूट किया गया। सलमान वहां सेट पर 15 दिन तक रहे। दरअसल, अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 2020 में गलवान की घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़पों पर बेस्ड है। इस लड़ाई में किसी हथियार, बंदूक या गोलियों का इस्तेमाल नहीं हुआ था। आपको बता दें कि फिल्म में सलमान बिहार रेजिमेंट के कर्नल बी. संतोष बाबू का किरदार निभाएंगे, जो इस झड़प में शहीद हो गए थे। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी मेन लीड में नजर आएंगी।