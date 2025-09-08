जेल में संजय दत्त के गर्दन पर रख दिया था उस्तरा, उसके बाद … 32 साल बाद सामने आई सच्चाई

Sanjay Dutt: बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को भला कौन नहीं जनता। एक्टर के दुनियाभर में करोड़ों फैंस हैं। उनकी जिंदगी बिलकुल खुली किताब की तरह है। चाहे वो अफेयर का मामला हो या फिर शादी, बच्चे और जेल का सिलसिला। 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के मामले वह कई बार जेल गए और बाहर आए। लेकिन अंदर उनके साथ क्या-क्या हुआ ये बहुत कम लोग जानते हैं।
संजय दत्त हाल ही में कपिल शर्मा के कॉमेडी शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में पहुंचे थे। यहां उन्होंने
अपने जेल के दिनों की एक भयावह घटना को याद करते हुए खुलासा किया कि जेल में बंद एक शख्स था, जिसका नाम मिश्रा जी था। वह वहां उस्तरा लेकर ढाढ़ी बनाता था। मुझे याद है कि मेरी दाढ़ी पूरी बढ़ी हुई थी और अधीक्षक ने मुझे दाढ़ी बनाने के लिए कहा। उन्होंने एक आदमी को भेजा। उनका नाम मिश्रा जी था। जैसे ही उन्होंने अपना रेज़र निकाला, मैंने उनसे पूछा कि वह कितने समय से जेल में हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वह 15 साल से जेल में हैं।"
एक्टर ने आगे कहा, "इस समय तक उसका उस्तरा मेरी गर्दन तक पहुंच चुकी थी। मैंने उससे पूछा कि वह जेल में किस जुर्म में है, तो उसने जवाब दिया 'दोहरे हत्याकांड' में। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। मैं घबरा गया था। दोहरे हत्याकांड के दोषी के हाथ में उस्तरा होना, जेल में तो एक आम दिन ही होता है। कुछ भी हो सकता था।"
कॉमेडी शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में अपने करीबी दोस्त और अभिनेता सुनील शेट्टी के साथ नजर आए। यहां अभिनेता ने बताया कि उन्होंने पढ़ाई से बचने के लिए ही एक्टर बनना चुना था।
इसका एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। इसमें कपिल शर्मा संजय दत्त से पूछते हैं, "आप बचपन में खूब शरारती थे। जब आपने पहली बार अपने पिता को बताया कि आप एक्टर बनना चाहते हैं तो उनका क्या रिएक्शन था?"
इस पर संजय दत्त ने कहा, “मुझे थप्पड़ पड़ा। पापा ने कहा कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। एक्टर बनना आसान नहीं है। मैंने सोचा था कि एक्टर बन जाऊंगा तो पढ़ाई से बच जाऊंगा। कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए मैं एक्टर बनना चाहता था। मैंने जिद की, तो पापा बोले, ‘सुबह 5 बजे उठ जाना कल। कल से तुम्हें घुड़सवारी सीखनी है।’ मैं परेशान, इतनी जल्दी कैसे उठूंगा। कपिल, मैंने 6 महीने बाद पापा से पूछा था कि क्या मैं फिर से कॉलेज चला जाऊं।”
संजय दत्त को सुबह उठना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पिता सुनील दत्त से फिर से कॉलेज जाने के बारे में पूछा था। यह एपिसोड जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। इस शो में वे अपने जेल के दिनों को भी याद करते दिखाई देंगे। यह एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है।
फिल्मों की बात करें तो संजय दत्त की लेटेस्ट फिल्म ‘बागी 4’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दर्शक इस मूवी में उनके किरदार को पसंद कर रहे हैं। फिल्म में उनके साथ टाइगर श्रॉफ, हरनाज संधू, सोनम बाजवा और अन्य कलाकार हैं।
‘बागी 4’ का निर्माण साजिद नाडियाडवाला ने किया है। साजिद ने ही इसकी कहानी और पटकथा भी लिखी है। इसके निर्देशक ए. हर्ष हैं। इस मूवी से हरनाज संधू बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं।
संजय दत्त आने वाले दिनों में ‘धुरंधर’, ‘द राजासाहब’, ‘वेलकम टू द जंगल’, ‘केडी: द डेविल’ जैसी फिल्मों में दिखाई देंगे।