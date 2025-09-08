जेल में संजय दत्त के गर्दन पर रख दिया था उस्तरा, उसके बाद … 32 साल बाद सामने आई सच्चाई

संजय दत्त हाल ही में कपिल शर्मा के कॉमेडी शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में पहुंचे थे। यहां उन्होंने

अपने जेल के दिनों की एक भयावह घटना को याद करते हुए खुलासा किया कि जेल में बंद एक शख्स था, जिसका नाम मिश्रा जी था। वह वहां उस्तरा लेकर ढाढ़ी बनाता था। मुझे याद है कि मेरी दाढ़ी पूरी बढ़ी हुई थी और अधीक्षक ने मुझे दाढ़ी बनाने के लिए कहा। उन्होंने एक आदमी को भेजा। उनका नाम मिश्रा जी था। जैसे ही उन्होंने अपना रेज़र निकाला, मैंने उनसे पूछा कि वह कितने समय से जेल में हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वह 15 साल से जेल में हैं।"